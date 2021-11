Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : prudence de mise à la veille de Thanksgiving information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert dans le vert, la bourse de Paris cède désormais 0,3%, autour des 7025 points, dans un contexte marqué par la forte remontée des taux longs et une résurgence de l'épidémie de Covid. Les investisseurs semblent jouer la carte de la prudence, à quelques heures de la publication de nombreux indicateurs américains - comme les commandes de biens durables et les derniers chiffres de l'inflation - et à la veille de Thanksgiving, qui verra les opérateurs déserter les salles de marchés outre-Atlantique. Ce soir, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale pourrait aussi apporter de précieuses indications sur l'avancement des débats dans la perspective d'une accélération du 'tapering' (réduction des rachats d'actifs de la Fed), voire d'éventuelles hausses de taux. En Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. En baisse pour le cinquième mois consécutif, il ressort à 96,5 au titre du mois en cours, à comparer à 97,7 pour octobre, baisse qui concerne à la fois l'évaluation de la situation actuelle (à 99) et les perspectives (à 94,2). 'Le secteur manufacturier souffre car les problèmes d'approvisionnement en provenance de Chine se poursuivront en raison de la stratégie zéro coronavirus', explique Commerzbank, qui s'attend au mieux à une stagnation de l'économie allemande cet hiver. 'La baisse de l'indice suggère que l'économie allemande était en difficulté avant même le récent durcissement des restrictions Covid. Les choses seront bien pires en décembre alors que les restrictions de Covid sont renforcées', prévient-on chez Capital Economics. En France, l'Insee indique que le climat des affaires s'est à nouveau amélioré en novembre: l'indice gagne deux points, à 114, dépassant son niveau de juin et restant largement au-dessus de sa valeur d'avant la crise sanitaire (106). Cette nouvelle amélioration du climat des affaires tient principalement à la hausse des soldes d'opinion concernant l'activité et les effectifs passés dans les services, ainsi qu'à l'amélioration des carnets de commande étrangers dans l'industrie. Dans l'actualité des valeurs françaises, EDF annonce avoir lancé avec succès, le 23 novembre, une émission d'obligations vertes senior à échéance au 29 novembre 2033 libellées en euros, pour un montant nominal de 1,75 milliard d'euros et avec un coupon fixe de 1%. Dassault Systèmes a annoncé que sa plateforme collaborative 3DExperience avait été retenue par le groupe vinicole espagnol Familia Torres afin de transformer ses procédés de développement sur son site principal, situé non loin de Barcelone. L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Europcar Mobility Group, déposé par Bank of America Europe DAC (succursale en France) et BNP Paribas, agissant pour le compte de Green Mobility Holding. Enfin, Capgemini a fait savoir aujourd'hui que trois hôpitaux espagnols avaient recours à l'une de ses solutions d'intelligence artificielle afin d'améliorer la rapidité et la précision du dépistage du Covid-19.

