Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : prudence dans l'attente des premiers résultats US Cercle Finance • 12/07/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en baisse lundi matin après son puissant rebond de vendredi, les investisseurs se montrant prudents dans l'attente du coup d'envoi de la nouvelle saison des résultats. L'indice CAC 40 abandonne 0,4% à 6504 points. Le marché parisien avait repris près de 2,1% à 6529 points vendredi et ainsi effacé ses pertes de jeudi (-2%), bien aidé par les records établis à Wall Street. Les craintes persistantes sur la propagation du variant Delta, plus contagieux que la version d'origine du Covid, laissent toutefois augurer d'une forte volatilité des échanges. Même s'il a abandonné 0,4% la semaine passée, l'indice CAC 40 reste toujours en hausse de plus de 17% depuis le début de l'année. Après les bons chiffres économiques publiés ces dernières semaines, les investisseurs veulent avoir la confirmation d'une embellie de l'activité avec de bonnes publications de résultats afin de pouvoir repartir de l'avant. 'Les investisseurs s'attendent (...) à une très bonne saison de résultats au deuxième trimestre avec un relèvement des objectifs annuels par bon nombre d'entreprises', pronostique-t-on chez Indosuez. Les initiatives devraient néanmoins rester limitées dans l'attente des publications de JPMorgan et Goldman Sachs, qui ouvriront demain le bal des résultats des grandes banques. Suivront ensuite les comptes de Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Morgan Stanley d'ici à la fin de la semaine. D'après FactSet, les résultats des sociétés américaines dans leur ensemble sont attendus en hausse de 62% au deuxième trimestre, leur plus forte progression depuis la fin de la crise financière de 2009. Aucun résultat ni statistique de premier plan ne viendront en revanche animer la séance aujourd'hui. Estimant que l'évolution organique de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre est restée négative à environ -1,5%, Atos indique revoir son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants sur l'ensemble de 2021 à 'stable'. De même, prévenant que son taux de marge opérationnelle s'est avéré plus faible qu'attendu au premier semestre à environ 5,5%, le groupe de services informatiques ajuste son objectif de taux de marge opérationnelle pour l'année à environ 6,0%. Veolia a annoncé ce matin avoir remporté la concession portant sur la gestion, l'exploitation et la modernisation des installations d'eau potable de la préfecture de Miyagi, au Japon. D'une durée de 20 ans, ce contrat comprend la production d'eau potable, d'eau à des fins industrielles ainsi que le traitement des eaux usées. Eurazeo annonce la signature d'un accord avec Montagu Private Equity, en vue de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Intech, un fabricant d'instruments de chirurgie orthopédique. La société a plus que doubler son activité en quatre ans pour atteindre plus de 120 millions d'euros en 2021. Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 1161 à 1310 euros sur Hermès International, considérant que le secteur du luxe est cher, mais que le titre 'reste une de ses propositions les plus attractives'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.