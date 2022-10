Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: prudence dans l'attente de plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 10:43









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,3%, autour des 6255 points, à l'entame d'une séance qui s'annonce peu animée, en ce jour de 'pont' du week-end de la Toussaint.



Dans ce contexte, les intervenants devraient adopter une position prudente avant la publication, dans la matinée, des données sur l'inflation au mois d'octobre, dont la récente accélération a inquiété les marchés sur le calendrier du resserrement monétaire de la BCE.



Ces données seront très suivies par l'annonce, vendredi dernier, d'une nouvelle accélération à +10,4% de l'inflation allemande ce mois-ci, contre +10% le mois passé, sous l'effet du renchérissement des produits alimentaires.



Du côté des entreprises, la saison des résultats va commencer à toucher à sa fin, mais la semaine sera de nouveau teintée de plusieurs publications d'entreprises.



La semaine sera aussi marquée par la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi américain pour le mois d'octobre, et par la réunion de la Réserve fédérale qui devrait se solder mercredi par une nouvelle hausse taux de 75 points de base.



Dans l'actualité des sociétés, Riber affiche un chiffre d'affaires à fin septembre 2022 en baisse de 23% à 12,2 millions d'euros, sous le poids d'une chute de 51% du CA des systèmes MBE (équipements d'épitaxie par jets moléculaires) à 3,7 millions.



Stellantis a annoncé lundi qu'il avait déposé le bilan de sa coentreprise qui produisait et distribuait les véhicules de sa marque Jeep en Chine. Dans un communiqué, le constructeur précise toutefois qu'il a l'intention de continuer à fournir des services aux clients actuels et futurs de la marque Jeep en Chine.



Enfin, Pernod Ricard annonce avoir signé avec un PSI (prestataire de services d'investissement) un contrat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum d'environ 150 millions d'euros entre le 31 octobre et le 22 novembre.





