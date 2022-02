Paris: prudence avant le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert en hausse et culminé jusqu'à 7.066 pts, la bourse de Paris est de retour à son point d'équilibre (7.005 pts) et stagne depuis une petite heure autour des 7.000, à ± 10 pts.



Hier, la journée a été marqué par le décrochage de Wall Street qui a conclu la séance en forte baisse, le S&P500 cédant 2,4% tandis que le Nasdaq lâchait 3,7% et que le Dow Jones tentait de limiter la casse avec -1,4%.



'Des résultats trimestriels décevants de groupes liés à la technologie ont plombé la demande pour les actions associées à la croissance', explique Wells Fargo, qui pointe en particulier un plongeon de 26,4% de Meta (ex Facebook) sur de piètres perspectives.



En début d'après-midi, les opérateurs braqueront leurs regards vers le rapport sur l'emploi américain pour janvier. A titre indicatif, Jefferies anticipe une destruction de 200.000 emplois non agricoles aux Etats-Unis, avec un maintien du taux de chômage à 3,9%.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres de la production de l'industrie manufacturière dans l'Hexagone. En décembre 2021, la production ressort quasiment stable (+0,1% après −0,6%), mais diminue légèrement dans l'ensemble de l'industrie (−0,2% après −0,5%), d'après les données CVS-CJO de l'Insee.



Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en retrait dans l'industrie manufacturière (−5,9%) ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (−5,3%).



La production au cours du dernier trimestre 2021 ressort inférieure à celle du même trimestre de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (−0,5%), comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,5%).



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi publie un BNPA des activités de 6,56 euros pour l'année écoulée, en hausse de 15,5% à taux de changes constants, et un free cash-flow de 8,1 milliards d'euros, en doublement sur trois ans et supérieur à l'objectif de 2022.



Vinci affiche de son côté, au titre de 2021, un résultat net part du groupe plus que doublé (+109%) à 2,6 milliards d'euros (4,51 euros par action) et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 4,7 milliards, contre 2,9 milliards en 2020.



Peugeot enregistre une progression des immatriculations de + 5 % en 2021 par rapport à 2020, porté par le succès de la 208 qui devient leader du marché européen tous segments (VP+VU EUR30) et par la 2008 qui prend le leadership européen du segment B-SUV (VP+VU EUR30).



Enfin, Saint-Gobain annonce avoir signé un accord en vue de la cession de son activité régionale de transformation de verre Baltiklaas OÜ en Estonie à Polar Glass OÜ, une filiale de Barrus AS, le plus grand producteur de bois lamellé-collé en Estonie.