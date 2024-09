Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris:prudence avant l'inflation US et la décision de la BCE information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance sans grande direction mercredi, dans un contexte de prudence avant la publication de nouvelles données sur l'inflation américaine et la tenue, demain, de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). L'indice CAC 40 est proche de l'équilibre vers 7410 points.



Si le marché parisien avait cédé plus de 0,2% hier, à 7407 points, le Nasdaq a lui réussi mardi à aligner une seconde séance consécutive de progression, une première depuis quasiment un mois, en reprenant 0,8%.



Afin de confirmer ce rebond naissant, tous les regards vont se tourner, à 14h30, vers la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois d'août, qui devrait confirmer le ralentissement progressif de l'inflation.



La hausse de l'indice CPI est attendue stable à 0,2% par rapport au mois précédent, tout comme l'inflation sous-jacente, très surveillée, qui devrait elle aussi rester inchangée à 0,2%.



Ces données s'annoncent d'autant plus cruciales qu'elles précèdent d'une semaine la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed.



Sachant que le marché reste partagé entre une baisse de taux d'un quart de point ou d'un demi-point le mercredi 18 septembre, ces chiffres pourraient grandement influencer les anticipations des investisseurs.



Même si les intervenants sont désormais davantage préoccupés par l'évolution du marché du travail, une nouvelle décélération de l'inflation viendrait soutenir les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire d'ampleur.



Les traders tablent actuellement avec une probabilité de 65% sur un réduction de 50 points de base et de 35% pour une baisse de 50 points, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.



Les investisseurs suivront aussi la réaction de Wall Street au lendemain du premier débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, lors duquel la démocrate Kamala Harris semble avoir été plus convaincante que son rival républicain, Donald Trump.



Selon un sondage mentionné par les analystes de Danske Bank, la vice-présidente américaine a largement dominé ce premier duel télévisé en vue du scrutin du 5 novembre, 55% des téléspectateurs lui accordant la victoire contre 45% au candidat républicain.



A titre de comparaison, dans un sondage réalisé avant l'affrontement, Kamala Harris ne recueillait que 49,5% des intentions de vote, contre 50,5% pour l'homme d'affaires new-yorkais.



'Alors que Trump s'est concentré sur les échecs de l'administration actuelle, Harris a dévoilé une vision davantage tournée vers le futur', décryptent les équipes de Danske Bank.



'Là où le discours de Trump manquait de clarté concernant ses projets sur des sujets clés comme l'immigration, Harris s'est distinguée par ses positions fermes sur l'avortement, l'Etat de droit et la politique étrangère vis-à-vis des guerres en Ukraine et à Gaza', ajoutent les stratèges.



'La tonalité générale des propos de Trump est apparue sombre et menaçante, tandis que Harris est apparue plus optimiste quant à l'avenir', conclut l'établissement danois.





