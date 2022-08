Paris: profite de la tendance haussière en Europe information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 18:03

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance en sécurisant un gain de 0,45%, à 6.557 points, une tendance légèrement haussière que l'on retrouve aussi sur les autres places boursières européennes, comme en témoigne l'E-Stoxx50 (+0,4%), avec Francfort à +0,5% et Londres à +0,3%.



New York se montre plus hésitante, avec un S&P500 à +0,2%, un Nasdaq à +0,3% mais un Dow Jones à -0,1%.



Avec la fin de la saison des résultats, la journée a été marquée par la parution de plusieurs statistiques de premier plan, toujours très scrutées par les marchés.



Les investisseurs ont ainsi pu prendre connaissance aujourd'hui du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est établi à 8,9% en juillet, contre 8,6% en juin, et celui de l'Union européenne à 9,8%, après 9,6% en juin, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de fin juillet pour la zone euro.



Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France, à Malte (6,8% chacunе) et en Finlande (8,0%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (23,2%), en Lettonie (21,3%) et en Lituanie (20,9%).



Par ailleurs, aux Etats-Unis, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est repassée en zone d'expansion en août, d'après l'indice de la Fed locale qui ressort à +6,2 pour le mois en cours, après être tombé à -12,3 le mois dernier.



Cette forte remontée de l'indice d'un mois sur l'autre intervient alors que les économistes n'espéraient en moyenne une progression de l'indice que vers les -3,3 qu'il avait affichés pour le mois de juin.



A noter, enfin, qu'après deux semaines de hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties en légère la baisse la semaine du 8 août aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 250 000, contre 252 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.



Enfin, l'indice des indicateurs avancés a reculé pour le cinquième mois consécutif en juillet, a annoncé jeudi le Conference Board, une série baissière qui renforce les risques d'une récession au cours des prochains mois.



Cet indice dit 'précurseur' a diminué de 0,4% à 116,6 le mois dernier, après s'être déjà replié de 0,7% en juin.



'Le pessimisme des consommateurs et la volatilité du marché boursier, tout comme le ralentissement du marché de l'emploi, de la construction résidentielle et des commandes à l'industrie laissent penser que la faiblesse de l'activité va s'intensifier et se propager plus largement au reste de l'économie américaine', prédit Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.



A noter que le baril de Brent de mer du Nord gagne près de 3%, autour des 96$, et que l'euro cède 0,5% face au billet vert, à 1,0124$.



Dans l'actualité des valeurs, Valneva annonce que le Département américain de la défense (DoD) a décidé de ne pas exercer la deuxième option annuelle du contrat pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise (EJ) Ixiaro, jugeant ses stocks suffisants pour ses besoins actuels.



Parrot indique avoir conclu un accord avec AeroVironment, concernant la cession de sa participation de 47,2% dans Planck Aerosystems, une société basée à San Diego (Californie) dans laquelle Parrot avait initialement investi en 2016.



Onxeo fait savoir que son assemblée générale mixte a adopté l'ensemble des résolutions présentées par son conseil d'administration, dont le retrait des actions de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague.



Enfin, Alstom a fait savoir ce soir que le Conseil d'administration de SNCF Voyageurs avait approuvé une commande supplémentaire de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon (TGV) de nouvelle génération, pour un montant de près de 590 millions d'euros.