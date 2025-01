Paris: proche des 8000 pts, soutenu par l'envolée du luxe information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - Après 8 séances consécutives en vert, la bourse de Paris poursuit son insolente ascension ce vendredi et s'arroge 1%, à 7970 points, tirée par l'envolée du luxe avec +9,4% pour Kering, +3,4% pour L'Oréal ou encore +3,2% pour LVMH et +2,3% pour Hermès, dans le sillage de Burberry (+15% à Londres) dont les résultats ont été salués par les marchés.



Après avoir sous-performé les valeurs américaines l'an dernier, voire depuis plusieurs années, les actions européennes bénéficient depuis quelques semaines d'un retour en grâce motivé par leurs valorisations jugées peu exigeantes.



'En réalité, les actions européennes sont très nettement décotées par rapport aux actions américaines - la décote est de 40% entre le STOXX Europe 600 et le S&P 500', fait valoir Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Ce rebond technique reste néanmoins à confirmer par les indices préliminaires PMI mesurant l'activité dans le secteur privé en France, en Grande-Bretagne et au sein de la zone euro, attendus dans le courant de la matinée.



'Ces chiffres devraient confirmer ce que nous savons déjà, à savoir que l'économie de la zone euro stagne, que le Royaume-Uni est enlisé dans la stagflation et que l'économie américaine continue de surpasser largement ses homologues', souligne Michael Brown, stratège de marchés chez Pepperstone.



L'analyste fait toutefois remarquer que de nombreux facteurs d'incertitudes demeurent, principalement liés à l'évolution de la politique commerciale américaine, ce qui pourrait faire dérailler le redressement boursier en cours.



'Aucun intervenant n'a intérêt à prendre des position trop importantes en ce moment, sachant qu'une déconvenue peut survenir à tout moment avec la possibilité qu'un tweet de Trump fasse rechuter le marché', prévient-il.



L'agenda économique s'annonce relativement calme aujourd'hui aux Etats-Unis, même s'il sera marqué par les ventes de logements anciens et l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



En attendant, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France est ressorti à 48,3, contre 47,5 en décembre (et 45,9 en novembre), restant sous la barre du 50 du sans changement pour un cinquième mois consécutif en janvier.



Au niveau des résultats, les investisseurs suivront principalement les publications d'American Express et de Verizon, attendus à l'heure du déjeuner.



En Europe, Ericsson a annoncé ce matin avoir signé une 'solide fin d'année' en 2024, avec un chiffre d'affaires en hausse de 2% au 4ème trimestre et un bénéfice net en hausse ressorti à 4,9 milliards de couronnes suédoises, contre 3,4 milliards un an plus tôt.



Avec le retour de l'appétit pour le risque qui revient sur les marchés d'actions, les obligations présentent mécaniquement un moindre attrait, ce qui les conduit à poursuivre leur récent mouvement de consolidation.



Le rendement du Bund allemand à dix ans remonte ainsi de deux points en direction de 2,52%, tandis que celui de l'OAT de même échéance se dégrade de quatre points de base à 3,30%, soit un 'spread' France/Allemagne de 78 points.

Outre-Atlantique, le taux des Treasuries à dix ans se tend de quatre points vers 4,64%.



L'euro confirme lui son retour et gagne 0,8% face au billet vert, à 1,05$.



A Londres, le Brent progresse de 0,8%, à 78,5$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Stef affiche un chiffre d'affaires cumulé pour l'année 2024 de 4,8 milliards d'euros, en hausse de 8,1% (+2,8% à périmètre constant), dont près de 1,26 milliard au titre du quatrième trimestre, en progression de 8,8% (+3,4% à périmètre constant).



GL events prend 3% au lendemain de l'annonce par le spécialiste de l'évènementiel d'un chiffre d'affaires de 431 millions d'euros au titre du quatrième trimestre 2024, en croissance de plus de 4% et supérieur aux 410 millions attendus par Oddo BHF.





