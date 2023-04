Paris: proche des 7500 points sous une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 17:46

(CercleFinance.com) - Après la consolidation du début de semaine, la bourse de Paris grappille 0,23%, à 7483 points, dans un contexte marqué par les très nombreuses publications trimestrielles d'entreprises.



En début d'après-midi, les investisseurs ont aussi découvert les premiers chiffres très attendus du PIB américain. Celui-ci a augmenté à un taux annualisé de 1,1% au premier trimestre 2023, selon la toute première estimation du Département du Commerce, marquant ainsi un ralentissement bien plus fort que prévu par rapport aux 2,6% du dernier trimestre 2022.



'L'augmentation enregistrée au premier trimestre reflète principalement une augmentation des dépenses de consommation qui a été partiellement contrebalancée par une diminution des investissements dans les stocks', précise l'administration.



Dans l'Eurozone, les indicateurs du sentiment économique (ESI) sont restés globalement inchangés avril 2023 par rapport à mars, à 97,3 pour l'ensemble de l'Union européenne, et n'augmentant que de 0,1 point à 99,3 pour la seule zone euro.



Cela n'empêche pas une dégradation de +6,1Pts des OAT qui 'accrochent' les 3,02%, les Bunds se tendent de +6,5Pts vers 2,45% et les T-Bonds grimpent vers 3,51% +8Pts.



Sur le marché des changes, l'euro reperd 0,3% face au dollar et faiblit vers 1,10$.



Les cours pétroliers, toujours affectés par la dégradation des perspectives économiques, amorcent eux un rebond peu convaincant, le baril de brut léger américain (WTI) reprenant timidement 0,6% à 74,8 dollars, tandis que le Brent se contente de +0,3%, vers 78$.



Dans l'actualité des sociétés françaises, STMicroelectronics (-8,7%) annonce ce matin avoir enregistré un résultat net en croissance de 39,8% en rythme annuel à 1,04 milliard de dollars, soit 1,10 dollar par action, et une marge d'exploitation améliorée de 3,6 points à 28,3%, au titre des trois premiers mois de 2023.



Sanofi (-0,6%) publie un BNPA des activités de 2,16 euros au titre des trois premiers mois de 2023, en hausse de 11,3% en brut et de 11,9% à TCC (taux de changes constants) pour un chiffre d'affaires net de plus de 10,2 milliards d'euros, en augmentation de 5,7% (+5,5% à TCC).



Pernod Ricard (-0,6%) affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2022/23 en croissance faciale de 13% à 9,51 milliards d'euros, grâce à une croissance interne de 8%, un effet prix élevé dans toutes les régions ayant atteint +9% au niveau du groupe.



Enfin, Schneider Electric (+3,9%) relève son objectif 2023, attendant désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +16 et +21%, grâce à une croissance organique du CA entre +10 et +13% et à une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +100 et +130 pb.