Paris: proche des 7400 pts, le luxe en soutien information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 17:41

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur une note positive, avec un gain de 1,3% à 7388 points. En cette journée des ' 4 sorcières ', l'indice parisien est notamment tiré par le rebond du luxe : LVMH s'arroge 3% suivi de près par Kering (+2,2%) et Hermès (+1,8%).



La bourse de Paris s'arroge un gain hebdomadaire de 2,3% et une progression de 14% depuis le début de l'année.



La fin semaine a été marquée par l'annonce de la Banque centrale européenne (BCE) qui a décidé hier de relever ses taux directeurs de 25 points de base, tout en manifestant son intention de maintenir une politique restrictive sur la durée.



A l'absence de soutien de la BCE s'ajoute la posture peu accommodante de la Fed qui a laissé entendre qu'elle comptait procéder à deux relèvements supplémentaires du loyer de l'argent cette année.



'Les banques centrales n'en n'ont pas fini avec leur cycle de resserrement, et les annonces de la semaine clarifient si besoin ce point : d'autres hausses de taux sont à prévoir', résume Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.



Notons qu'à contre-courant de la Fed et de la BCE, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante. La bourse de Tokyo bénéficie d'un engouement record depuis trois décennies avec un nouveau record de 33.700 pts, meilleure marque depuis le printemps 1990.



Sur le front des statistiques, les chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro ont été confirmés à +6,1%.

De son côté, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan (UMich) est ressorti à 63,9 en estimation préliminaire pour le mois en cours, après 59,2 en données définitives pour mai.



Cette fin de semaine voit les marchés obligataires se détendre légèrement avec -5Pts sur nos OAT, -3,5Pts sur les Bunds à 2,490%, mais les T-Bonds US se tendent de +5Pts à 3,772%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe Vivendi fait savoir qu'il a conclu aujourd'hui un contrat de cession de 100 % du capital d'Editis avec le groupe International Media Invest (IMI), filiale du groupe CMI.



Eurazeo annonce financer, via son activité ' private debt ', l'acquisition de la société espagnole Inke par Keensight Capital via une unitranche, soit la huitième opération 'sponsored' arrangée par son équipe dans la péninsule ibérique.



Fitch Ratings indique avoir relevé jeudi sa note de défaut émetteur à long terme (IDR) et sa note de la dette du constructeur aéronautique Airbus à 'A-', contre 'BBB+' précédemment, avec une perspective de l'IDR 'stable'.



Enfin, Air Liquide et Groupe ADP annoncent la création de Hydrogen Airport, la première coentreprise d'ingénierie et de conseil spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leurs projets d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures.