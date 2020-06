Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : proche des 5 000Pts, plus de 10 000Pts sur le Nasdaq Cercle Finance • 19/06/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - C'est le jour des '4 sorcières' et ça pousse encore assez fort à la hausse à Paris: le CAC40 affiche +1% vers 5.101Pts après un test des 5.040Pts à la clé (ce qui portait le gain hebdo à +4% avec à la clé un comblement quasi effectif du 'gap' des 5.043 du 10 juin). L'Euro-Stoxx50 grimpe de +1% vers 3.282, dans le sillage de Paris qui sert de locomotive (avec un gain hebdo de de +3,6%). A Wall Street, belle entame de séance pour le Dow Jones qui prenait +300Pts vers 26.400 (avant de se tasser vers 26.250), tandis que le Nasdaq (+1,1% à 10.050) progresse bien au-delà de son record absolu de clôture (10.020) du 10 juin. Le Nasdaq-100 passe le cap des 10.100, dans le sillage d'Apple (record absolu à 356,5$) alors que Jefferies rehausse son objectif de cours de 370 à 405$ (la capitalisation bondirait ainsi de 1.540 vers 1.770Mds$). Les achats techniques destinés à maximiser les gains à l'issue d'un trimestre exceptionnel (+39% de hausse sur le Nasdaq, +30,5% sur le CAC40) éclipsent une actualité guère rassurante sur le front du Covid-19, avec une accélération des contaminations dans une bonne demi-douzaine d'états américains (avec des records d'hospitalisation quotidiennes depuis le tout début de la pandémie). 'Pour autant, les conséquences d'une seconde vague ne devraient pas s'avérer aussi sévère que celles qui avaient suivi l'apparition de la pandémie aux mois de mars et avril', estime Commerzbank. 'Si une telle situation devait se présenter, les autorités politiques n'opteraient pas pour les mêmes restrictions économiques qu'au cours des dernières semaines', explique la banque allemande, qui met en évidence la forte opposition de la population américaine aux mesures de privation de leurs libertés de mouvement. 'Les marchés d'actions naviguent entre deux eaux depuis quelques jours, tiraillés entre des données économiques encourageantes comme l'emploi américain et les ventes de détail aux Etats-Unis d'un côté et les inquiétudes entourant la résurgence du Covid-19 de l'autre', explique-t-on chez Danske Bank. Aucun indicateur de premier plan ne figure au calendrier aujourd'hui, mais la séance pourrait connaître une volatilité accrue en cette journée des 'quatre sorcières', une configuration particulière marquée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de futurs sur indices et actions. Du coté des valeurs, Danone +2,5%, Dassault +2,1% et Schneider +2% dominent le CAC40, Orange se rapproche avec +2,5%. Au sein du SBF-120, ce sont Vallourec +4% et technip +3% qui se détachent à la hausse dans le sillage du pétrole qui grimpe de +4% vers 40,4$ sur le NYMEX. Alstom (-0,8%), RATP Dev, ComfortDelGro Transit ont annoncé la création d'un groupement - pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express. Les trois entreprises créeront une joint-venture avec participation majoritaire de RATP Dev. L'Oréal a annoncé la signature d'un accord avec Henry Thayer Company pour l'acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau. La marque sera intégrée dans la Division des Produits Grand Public de L'Oréal. Capgemini (inchangé) annonce la signature d'un contrat de cinq ans avec le ministère de la Défense (MOD) britannique pour la gestion du centre de services IT du ministère. Berenberg a abaissé vendredi son objectif de cours sur EDF, qu'il fait passer de 9,3 euros à 8,1 euros, l'intermédiaire jugeant 'à risque' le dividende 2020 du fournisseur d'électricité français. Berenberg affiche toujours une recommandation 'conserver' sur EDF. L'analyste Credit Suisse annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Arkema, passant de 90 à 95 euros. Credit Suisse confirme ainsi sa recommandation 'Surperformance' sur la valeur.

