Paris: proche de son plus haut, le CPI très scruté aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 18:01

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance du jour avec un gain de 0,75%, à 7.237 points, à faible de distance des 7.250 pts, son plus haut du jour. De son côté, l'Euro Stoxx50 progresse de près de 0,8%.



La journée a été marqué par la publication, très attendue, de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats Unis : celui-ci décélère un peu, à +0,5% en décembre, après +0,8% en novembre, soit un score de +7%/an, le rythme le plus rapide depuis juin 1982, après un gain de 6,8% en novembre.



L'indice 'core' CPI (hors énergie et produits alimentaires) a en revanche augmenté de 0,6% sur un mois après une hausse de 0,5% en novembre, soit +5,5%/an contre +4,9% en novembre, le score le plus élevé depuis février 1991 (le consensus était de +5,4% en rythme annuel).



Après avoir ouvert en hausse, avec un S&P500 à +0,6%, un Dow Jones à +0,4% et le Nasdaq +1%, les trois indices new yorkais sont rentrés dans le rang et affichent désormais chacun des progressions inférieures à 0,2%.



Les marchés de taux réservent de leur côté un bon accueil au 'CPI' puisque le rendement des T-Bonds se détend de -3,5Pts à 1,7350%, les OAT et les Bunds affichant -3Pts à 0,2620% et -0,0610%.



Ce matin, les opérateurs ont pu prendre connaissance de la production industrielle corrigée des variations saisonnières: celle-ci a augmenté de 2,3% en novembre 2021 dans la zone euro et de 2,5% dans l'UE, par rapport à octobre 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En octobre 2021, la production industrielle avait diminué de 1,3% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE.



En novembre 2021, par rapport à novembre 2020, la production industrielle a diminué de 1,5% dans la zone euro et elle est restée inchangée dans l'UE.



Du coté des valeurs, Rexel (+10%à 20,8E) s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à une révision à la hausse de ses perspectives pour l'exercice 2021.



Conjuguée à une focalisation sur la marge brute et à sa discipline en termes de coûts, cette dynamique lui a permis d'atteindre une croissance des ventes à jours constants de 15,3% l'an dernier. A titre de comparaison, sa prévision de croissance se situait jusqu'ici entre 12% et 15%.



EDF a annoncé avoir été amené à modifier le calendrier du projet d'EPR de Flamanville 3, invoquant un contexte industriel 'plus difficile' du fait de la pandémie. L'électricien français indique que la date de chargement du combustible est désormais décalée de fin 2022 au second trimestre 2023, entraînant au passage une révision à la hausse de l'estimation du coût à terminaison, qui passe de 12,4 à 12,7 milliards d'euros.



Eurazeo a annoncé hier soir un investissement minoritaire de 75 millions de dollars dans Jaanuu, une marque de vêtements et accessoires médicaux premium axés sur la performance. Jaanuu est présenté comme l'une des marques qui connaissent la plus forte croissance au sein du marché de l'habillement médical (évalué à plusieurs milliards de dollars).



Enfin, Safran Engineering Services annonce ce soir poursuivre sa coopération avec Sonovision : les deux sociétés forment un consortium et ont établi 'un partenariat stratégique et privilégié' avec Airbus, portant sur différentes activités d'ingénierie.



L'avionneur vient ainsi de renouveler son contrat-cadre avec le consortium, réaffirmant sa confiance dans la performance et les capacités d'innovation des deux entreprises.