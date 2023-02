Paris: proche de l'équilibre, discours de Powell imminent information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 17:47

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul anecdotique de 0,07%, à 7132 points. Après les bonnes performances du mois de janvier, les investisseurs peinent à trouver des éléments leur permettant de prolonger la dynamique de début d'année.



Après avoir bondi de 11,7% depuis le 1er janvier, le marché parisien a commence en effet à subir des allègements sur les valeurs qui avaient affiché les meilleures performances au mois de janvier, c'est-à-dire la technologie, l'immobilier et la consommation.

Les secteurs défensifs ont, eux, réussi à tirer leur épingle du jeu.



A Paris, les valeurs de la distribution subissent à leur tout des dégagements (Carrefour -5%, Casino -3,6%).



Côté chiffres, l'INSEE prévoit une croissance de +0,2% du PIB français au 1er comme au 2ème trimestre et l'inflation se tasserait de +6% en février à 5% en juin.



Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé de plus de +10% à 67,4Mds$ au mois de décembre 2022, par rapport à celui de 61Mds$ en novembre (qui a été révisé d'une estimation initiale de 61,5 milliards), selon le Département du Commerce.



Les marchés attendent désormais la prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed, qui doit s'exprimer incessamment, à l'occasion d'une réunion organisée par le Club économique de Washington.



Les opérateurs s'attendent à ce qu'il réaffirme sa volonté de poursuivre le durcissement de la politique monétaire de l'institution jusqu'à ce que le mouvement de désinflation soit entièrement achevé.



Sur le front obligataire, la dégradation amorcée lundi se poursuit avec +2Pts à 2,753%, les Bunds affichent +2,2Pts à 2,306%, même écart sur les BTP italiens à 4,188%.



A près de 3,65%, après avoir atteint 3,66% en début de journée, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans revient en direction de ses plus hauts depuis le début de l'année.



Ce nouvel accès de tension sur le marché obligataire s'explique par l'imminence de la prise de parole de Jerome Powell.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit son redressement à 1,0694$ pour un euro.



Dans l'actualité des sociétés, BNP Paribas (+2,6%) publie un résultat net part du groupe de 10,2 milliards d'euros au titre de 2022, en hausse de 7,5% (+19% hors éléments exceptionnels), avec un résultat brut d'exploitation de 16,7 milliards, en augmentation de 10,5% (+9,3% à périmètre et change constants). Un plan de rachat d'actions portant sur 5MdsE va être lancé.



Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que le satellite Amazonas Nexus, dont il a été le maitre d'oeuvre, a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride.



Enfin, Alstom annonce avoir remporté un nouveau contrat de plus de 230 millions d'euros pour la fourniture de 25 trains régionaux Coradia Nordic supplémentaires à Norske tog.