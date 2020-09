Paris : préserve les 4950, plongeon alarmant de 9% du pétrole

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'en tire plutôt pas mal, le CAC40 (-1,6%) préserve le palier des 4.950 avec un peu de marge (4.973,5Pts en clôture).

Les opérateurs se sont fait une frayeur avec le renversement de polarité du CAC40 dès 9H15 : il testait rapidement 5.060, avant de chuter inexorablement de -125Pts en ligne droite (plancher testé vers 15H)... l'inverse du 'funiculaire' de la veille, avec enfoncement du palier des 4.950 jusque vers 4.935.

Au final, le CAC40 n'efface même pas la totalité les gains un peu miraculeux de lundi (envolée de +2% sans véritable cause connue, dans un vide sidéral en termes de volumes): c'est donc 'retour à la case départ' qui préserve l'essentiel (la tendance haussière).

A Wall Street, le Nasdaq qui chutait initialement de -3,5% peine à rebondir à la mi-séance (-2,9% à -3%), le S&P500 lâche -2%, le Dow Jones, -1,7% : la remontée du CAC et de l'Euro-Stoxx50 (-1,4% à 3.267) semble traduire un pari sur l'amélioration de la tendance à Wall Street.

Allons-nous assister au remake de la séance de vendredi, les 'sherpas' de Wall Street intervenant pour stopper la spirale baissière et empêcher qu'elle devienne incontrôlable ?

Mais Wall Street pourrait aussi s'alarmer du plongeon de -9% du baril de 'WTI' à New York vers 36,15$ (il efface tous ses gains depuis fin juin).

Le pétrole est plombé par la tension des relations sino-américaines induites par les dernières déclarations protectionnistes de Trump à l'encontre de Pékin et de l'Europe.

Si le cours du pétrole constitue un baromètre -voir un précurseur- de l'activité économique, ce n'est rassurant.

Du côté des statistiques du jour, rien n'était inscrit au tableau aux Etats Unis ce mardi.

En Europe, le PIB a diminué de -11,8% dans l'Eurozone au cours du deuxième trimestre 2020, et de -11,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait annoncé initialement des reculs plus sévères de -12,1% et de -11,7% respectivement en lecture précédente.

Il s'agit de loin des reculs les plus importants depuis le début des séries temporelles en 1995. Au cours du premier trimestre 2020, le PIB avait diminué de 3,7% dans la zone euro et de 3,3% dans l'UE.

En comparaison avec le même trimestre de 2019, le PIB a diminué de 14,7% dans la zone euro et de 13,9% dans l'UE au deuxième trimestre 2020, de loin les baisses les plus importantes depuis le début des séries.

En France, le déficit commercial recule de 1,1 milliard d'euros au mois de juillet après des augmentations de 0,7 milliard en juin et de 2,4 milliards en mai, mais reste à un niveau élevé de 7 milliards d'euros, selon l'administration des douanes.

Cette baisse du déficit s'explique par la reprise plus sensible des exportations (+3,1 milliards d'euros) comparativement à celle des importations (+2,1 milliards). Elles sont remontées respectivement à 83% et 90% de leurs niveaux moyens de 2019.

Selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial en hausse à 18 milliards d'euros en juillet 2020, en comparaison avec celui de 14,5 milliards du mois précédent.

L'office fédéral des statistiques explique que cette augmentation d'un mois sur l'autre résulte d'une croissance de 4,7% des exportations allemandes, plus forte donc que la hausse de 1,1% des importations.

Dans l'actualité des valeurs, le plongeon du pétrole a pénalisé Total (-3,7%), mais aussi Technip (-8%).

Les gagnants de la veille sont symétriquement les grands perdants du jour avec Safran -3%, Airbus -4%, ST-Micro -3,5%, Worldline -3%.

AU sein du SBF-120, EDF replonge de -8% (émission de 2,4MdsE de 'dettes vertes' à 4 ans)... et au sein du SRD, Europcar se désintègre de -40% à 0,737E (restructuration de la dette compliquée, forte dilution attendue en cas d'AK).

Sanofi annonce de nouveaux résultats positifs relatifs à un essai de prolongation de phase III en ouvert de Dupixent chez des adultes et adolescents souffrant d'asthme modéré à sévère, qui seront présentés au Congrès international de la Société européenne de pneumologie.

Ces données ont montré que les profils de sécurité et d'efficacité observés dans le cadre des essais antérieurs consacrés à ce médicament se sont maintenus pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, indique le groupe de santé.

Innate Pharma publie une perte nette de 10,3 millions d'euros pour le premier semestre 2020, contre un bénéfice de 13,2 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel passé de +9,5 à -8,3 millions d'une année sur l'autre.

Bouygues Construction annonce que Richelmi, filiale codétenue par Bouygues Bâtiment France Europe et par les entreprises J B Pastor & Fils, a remporté un contrat de 150 millions d'euros pour la construction de 192 logements dans le quartier de la Colle, à Monaco.

Vinci annonce la nomination de Belen Marcos comme présidente de Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions dédiée à la mobilité routière, et directrice générale adjointe de Vinci Concessions, dont elle rejoint, à ce titre, le comité de direction.

Getlink (-3,2%) indique que ses navettes passagers ont transporté 267.942 véhicules de tourisme en août, un nombre en baisse de 28% en comparaison annuelle, dans un été marqué par un double impact de la levée de quarantaine le 7 juillet puis de remise de quarantaine le 15 août.