Paris : poussée haussière vers 4.600, un pari sur annonce BCE

(CercleFinance.com) - Le CAC40 a terminé en hausse de +1,43% vers 4.570 après avoir matérialisé une hausse ahurissante de +4,7% en ligne droite en 12 heures de cotations prises en continu (entre 4.450 et 4.602), dans des volumes qui demeuraient ridicules dans la phase de hausse et qui se sont étoffés dans la phase de rechute entre 4.602 et 4.540Pts.

L'Euro-Stoxx50 bondit de +1,7% vers 2.932 (un zénith a été inscrit à 2.951, retracement du zénith du 14 avril à la clé).

Une hausse du jour qui n'est rattachée à aucun 'élément d'actualité'... et surtout pas à la perspective de soudains bienfaits d'un déconfinement puisque le 1er Ministre a prévenu qu'en fonction des données épidémiques, il pourrait ne pas avoir lieu le 11 mai si le nombre de nouveaux cas dépasse les 3.000 cas.

Et s'il a lieu le 11 mai, il s'agit d'une vision extrêmement restrictive qui ressemble furieusement aux conditions actuelles, à la réouverture de quelques commerces près.

Le déconfinement s'opérera par tranches, avec de nouvelles directives (potentiellement plus restrictive) toutes les 3 semaines.

Aucune reprise d'activité dans la restauration avant début juillet.

Reprise du travail avec effectifs réduits dans les entreprises, restrictions fortes sur les capacités d'accueil de transports public (dans l'idéal, ne pas les emprunter).

Pas de déconfinement général sur l'ensemble du territoire français: ce sera département par département... et des 'marche arrière' sont possibles si rebond des cas de contamination.

'Tout sera fait durant des semaines pour décourager les déplacements interdépartementaux et régionaux en train et autres moyens de transport'

Les déplacements de plus de 100KM du domicile resteront soumis à des autorisations et tolérés seulement pour des 'motifs impérieux' : interdiction de profiter de sa résidence secondaire en bord de mer ou la campagne.

Aucun mariage ne pourra être célébré sauf en tout petit comité (10 personnes), aucun événement festif dans des salles polyvalentes ne sera autorisée.

Plus généralement, aucun rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public ne sera possible pour une durée indéfinie mais qui sera réévaluée fin mai.

En ce qui concerne les vacances d'été, la réouverture des plages sera étudiée mais nullement garantie.

La saison sportive est terminée, pas de reprise des championnats, pas de match à huis clos, les stades pourraient demeurer fermés au public très longtemps.

Donc, la France restera à 90% confinée dans les conditions actuelles et la date du 11 mai ne constitue nullement une garantie de levée des mesures de restriction de tous ordres actuellement en vigueur.

Côté chiffres, l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board,plonge de 120 vers 86,9 alors que les économistes l'anticipaient en baisse un peu moins marquée vers 87,9.

Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 166,7 à 76,4 d'un mois sur l'autre, quand celui portant sur leurs attentes s'affiche à 93,8, contre 86,8 le mois précédent.

A wall Street, les gains initiaux ont rapidement fondu, et la vapeur st en train de s'inverser : à mi-séance, le rouge domine, à la marge.

Le Dow Jones retombe de +1,5% vers +0,2, le S&P500 qui avait rouvert au-delà des 2.880 (2.921 au plus haut) revient à zéro, le Nasdaq de +1% vers -0,9%.

Le rallye haussier en Europe s'inscrit dans le sillage des valeurs bancaires (+6% en moyenne) : ceci nous indique déjà que des investisseurs semblent avoir une idée très précises des annonces à venir des banques centrales, la FED dès mercredi soir, la BCE jeudi vers 13H30.

La FED pourrait annoncer qu'elle 'réfléchit' aux avantages et inconvénients des taux négatifs, la BCE qu'elle va prendre le contrôle total de la courbe de taux, 'à la japonaise' en achetant tout, aussi longtemps que nécessaire.

Tout comme au Japon depuis 4 ans, le marché de taux en tant que 'marché' serait définitivement aboli au profit d'une chambre d'enregistrement de prix administrés.

La BCE s'étant autorisé il y a une semaine l'achat de n'importe quel instrument obligataire mal noté, de type catégorie spéculative ou pire (Junk), elle abolit également le 'risque' sur le segment 'corporate': la notion de 'marché' y vole également en éclat.

Il ne reste plus pour la BCE qu'une étape à franchir: l'achat d'ETF 'actions' (comme la banque du Japon) et le compartiment passera à son tour en mode 'administré'... une perspective qui -par anticipation- comble d'aise les investisseurs en zone Euro.

S'il n'y a plus de croissance, plus de dividendes, plus de visibilité à 12 ou 18 mois, c'est beaucoup trop dangereux de laisser le 'marché' tenter de réévaluer la situation et le prix des actifs... mieux vaut supprimer purement et simplement les mécanismes séculaires de fixation des prix et l'annoncer clairement mercredi ou jeudi.

Dans l'actualité des valeurs, les banques se détachent donc sur l'anticipation d'annonces 'fortes', voire historiques, comme l'abolition du risque de fragmentation des rendements entre les dettes européennes et le soutien 'no limit' aux dettes 'coporate': BNP Paribas s'envole de +6,5%, Crédit Agricole de +6,1%, AXA de +5,5%, Sté Générale de +4,2%.

Capgemini (+7,8%) annonce avoir réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 3.547 millions d'euros, en hausse de 3,1% à taux de changes courants, de 2,3% à taux de change constants et de 2% en organique par rapport au même trimestre de 2019.

Les ventes de Carrefour (+1%) à l'échelle mondiale progressent de +7,8%, et de +4,3% en France. La ventilation des ventes fait apparaître de fortes disparités avec +9,9% dans l'alimentaire et -3,5% sur le reste.

Le groupe d'électronique Thales publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 3.899 millions d'euros, en hausse de 16% à données publiées, et en baisse de 4,7% à périmètre et taux de change constants.

Atos (+0,8%) indique que deux des supercalculateurs les plus puissants de France, basés sur sa plateforme BullSequana, fournissent une grande partie de leurs ressources de calcul à des équipes de recherche européennes participant à la lutte contre le Covid-19.