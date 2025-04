Paris: poursuit son rebond malgré la contraction du luxe information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Après avoir gagné 2,4% hier, la Bourse de Paris poursuit son ascension ce matin et s'arroge quelque 0.6%, autour des 7315 points, tirée par Stellantis (+5,1%), Société Générale (+3%) ou encore Schneider Electric (+2,9%), et malgré le net repli du luxe (-6,9% pour LVMH, -2,1% pour Kering, -1,3% pour L'Oréal).



En effet, LVMH a manqué les estimations du consensus hier soir (voir plus bas) avec ses performances de premier trimestre, ce qui semble peser sur l'ensemble du secteur.



Les marchés restent néanmoins orientés à la hausse, rassurés d'une part par la décision de Donald Trump d'exempter (provisoirement ?) de droits de douane certains produits technologiques (smartphones, ordinateurs et autres composants électroniques) et par la possible suspension des droits de douane de 25% imposés sur les voitures importées aux Etats-Unis.



Ainsi, ' la tempête déclenchée par les droits de douane présentés par Donald Trump lors du 'Jour de la Libération' s'est calmée ces derniers jours', observent les analystes de Capital Economics.



'A moins de nouvelles mauvaises surprises, il semble que le pire soit passé pour les marchés', ajoute le cabinet de recherche économique.



'Cependant, les perspectives d'un rebond durable du marché boursier demeurent limitées', prévient le bureau londonien.



Nombre d'analystes jugent que les places financières risquent de rester durablement exposées au risque du relèvement des barrières commerciales susceptible de freiner la croissance économique et de peser sur les résultats des sociétés cotées.



L'imprévisibilité de la politique tarifaire américaine a provoqué un fort recul des marchés boursiers et une augmentation de l'aversion au risque à travers toutes les classes d'actifs



Le rétablissement de la confiance des marchés doit notamment passer par une réduction de la volatilité, l'éventuelle intervention des banques centrales, l'ouverture de négociations commerciales et de solides données économiques.



Sur ce dernier point, la séance sera marquée par de nombreuses statistiques aujourd'hui.



A ce titre, sur un an, les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,8% en mars 2025, un taux annuel stable par rapport à celui de février, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée à la fin du mois dernier.



Par ailleurs, entre janvier et février, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, selon Eurostat, après des progressions de 0,6% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE un mois plus tôt.



En Europe, les intervenants suivront l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands. Outre-Atlantique, sont attendus les prix à l'importation et l'indice Empire State de la Fed de New York.



Les publications de résultats, qui viennent de débuter, s'annoncent par ailleurs cruciales afin de se faire une idée sur les prévisions des entreprises dans ce contexte troublé.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans sont stables vers 4.35%, les Bunds de même échéance sont à 2.49% (-2 pts) et des OAT à 3.25% (-2pts).



Par ailleurs, le baril de Brent est stable, autour des 64.7$, l'or recule de 0.3% vers 3230$ l'once et l'euro est stable face au billet vert autour des 1.13$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, LVMH a publié hier soir un chiffre d'affaires de 20 311 millions d'euros au premier trimestre 2025 (contre 20 694 ME au premier trimestre 2024 en baisse de -3% en organique et de -2% en publié). L'Europe a de nouveau enregistré une croissance à périmètre et taux de change constants. Les États-Unis ont affiché un léger recul.



TotalEnergies indique que sa production d'hydrocarbures du premier trimestre 2025 est attendue au haut de la guidance trimestrielle (2,5 à 2,55 millions de barils équivalent pétrole par jour), soit une croissance de près de 4% en comparaison annuelle.



Publicis Groupe revendique un 'excellent premier trimestre 2025', avec une hausse du revenu net publié de 9,4% à 3,53 milliards d'euros, dont une croissance organique de 4,9%, avec une 'très bonne performance de toutes les régions malgré un contexte global difficile'.



Alstom a signé un contrat pour fournir un système de signalisation sans conducteur pour le futur métro de Taichung Blue Line (MRT) à Taïwan. La part d'Alstom dans le contrat attribué à un consortium international s'élève à 159 millions d'euros.





