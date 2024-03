Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: poursuit son ascension, vole de record en record information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance à 8137 points (+0,62%) soit son nouveau record de clôture, après avoir signé un nouveau record intraday à 8157 points un peu plus tôt dans la journée.



L'indice parisien est notamment tiré par Schneider Electric et BNP Paribas (+2,1%).



Hier, la publication d'un rapport plutôt décevant quant à l'inflation US n'a pas enrayé la dynamique à l'oeuvre sur les marchés, une dynamique soutenue par l'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques alors que l'IA générative figure au centre de toutes les attentions.



'Les investissements dans ce domaine, en particulier dans des entreprises telles que Meta et Salesforce, ont obtenu d'excellents rendements en 2023', met en avant Erling Haugan Kise, gestionnaire de fonds chez DNB Asset Management.



L'agenda étant pauvre en statistiques aujourd'hui, peu de mouvement sur l'obligataire puisque le T-Bond US se dégrade de +2,5Pts vers 4,182%, tandis qu'en Europe, les Bunds se tendent de +2Pts, à 2,346%.



A noter ce nouveau record absolu -un de plus- sur le Bitcoin, vers 72.700$ (+2,2%) alors que le dollar reste stable face à l'euro, autour des 1,09$/E.

Cette fin d'après-midi est animée sur le secteur 'énergie' avec un baril qui grimpe de +1,5% et tutoie vers 83,6$.



Sur le front des valeurs, Vallourec (+7,4%) annonce qu'ArcelorMittal a conclu un accord pour acheter la participation de 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital détenue par Apollo dans son capital, pour un montant total de 955 millions d'euros.



BNP Paribas (+2,1%) estime que 'l'année 2024 s'inscrira à un niveau supérieur au résultat net distribuable publié en 2023' et fait part d'une accélération ainsi que d'un élargissement de ses mesures d'efficacité opérationnelle d'environ 400 millions d'euros récurrents.



Solvay (+3,4%) publie un résultat net sous-jacent des activités poursuivies de 588 millions d'euros pour 2023, contre 740 millions précédemment, mais un flux de trésorerie disponibles (FCF) en croissance de 17,3% à 561 millions, soit un taux de conversion FCF record de 45,4%.



Dassault Systèmes et Rexel annoncent que leurs conseils d'administrations proposeront à leurs AG, des dividendes de respectivement 0,23 euro et 1,20 euro par action au titre de 2023, en numéraire.



Thales a élargi son partenariat avec Neural Labs, une société qui fournit des analyses vidéo pour les villes intelligentes et les systèmes de transport intelligents (ITS) basés sur l'IA.



Thales a aussi annoncé moderniser la gestion du trafic aérien dans les aéroports d'Astana et d'Almaty au Kazakhstan avec le déploiement de système de guidage et de contrôle des mouvements de surface avancé (A-SMGCS).



Enfin, Rubis s'arroge près de 1,5% après avoir annoncé être entré en négociation exclusive avec I Squared Capital pour la%cession de sa participation de 55 % dans la JV Rubis Terminal.







