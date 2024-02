Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: poursuit son ascension à des niveaux records information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - L'indice parisien a franchi ce matin un nouveau sommet, atteignant pour la première fois de son histoire les 7908 points (soit +1,2%) peu après l'ouverture.



Le CAC40 a depuis cédé une partie de ses bénéfices mais gagne toujours 0,6%, autour des 7855 points, aidé par STMicro (+3,7%) et AXA (+3,4%).



La tendance est surtout soutenue par les résultats bien meilleurs que prévu de Nvidia, publiés hier soir, une publication qui a rassuré les marchés.



'C'était le moment le plus crucial pour le secteur technologique et le marché dans son ensemble depuis plusieurs années', réagit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Il s'agit d'une publication qui change la donne pour les acheteurs de valeurs de la tech et qui vient alimenter l'optimisme concernant une poursuite du rally haussier du secteur', ajoute-t-il.



Ce mouvement favorable devrait profiter aux autres fabricants de semi-conducteurs, ainsi qu'aux autres 'Sept Magnifiques', qui sont tous orientés à la hausse en préouverture sur ces bonnes nouvelles.



La performance de Nvidia a permis d'atténuer, du moins pour l'instant, la tonalité prudente des 'minutes' de la Fed, qui ont confirmé hier soir que la banque centrale souhaitait se donner du temps avant de réduire ses taux, ce qui était déjà intégré par le marché.



Sur le front des statistiques, le PMI composite HCOB de l'activité globale en France est passé de 44,6 en janvier à 47,7 en février, soit un plus haut de neuf mois qui signale ainsi le plus faible recul de l'activité du secteur privé de la période de repli en cours.



De son côté, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 48,9 en février, contre 47,9 en janvier, signalant une neuvième baisse mensuelle consécutive de l'activité des entreprises privées, la plus faible toutefois depuis juin 2023.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Danone publie au titre de l'année passée un BNPA courant en hausse de 3,4% à 3,54 euros, porté par une marge opérationnelle courante en progression de 40 points de base à 12,6% pour un chiffre d'affaires net de plus de 27,6 milliards d'euros.



Eramet publie un résultat net part du groupe (RNPG) annuel en chute de 85% à 109 millions d'euros, et un EBITDA ajusté en baisse de 59% à 772 millions, pour un chiffre d'affaires ajusté de 3,82 milliards, en recul organique de 26% sur un effet prix négatif.



Seb publie pour 2023 un résultat net en hausse de 22% à 386 millions d'euros et une marge opérationnelle améliorée de 1,3 point à 9,1%, pour des ventes annuelles de 8,01 milliards d'euros, en croissance de 5,3% à tcpc (taux de changes et périmètre constants).



En marge de la publication de ses résultats, Seb fait part d'un projet d'acquisition du groupe familial français Sofilac, pour renforcer son expertise en cuisson haut de gamme et poursuivre ainsi sa croissance dans les marchés professionnels et semi-professionnels.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.