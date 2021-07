Paris : poursuit sa progression, gagne +1,2% en hebdo

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse vendredi matin après une nouvelle salve d'indicateurs économiques. L'indice CAC 40 progresse de 0,8% à 6530 points.

Le début de journée a été animé par les résultats préliminaires des enquêtes PMI d'IHS Markit concernant le secteur privé de toute une série de pays européens.

L'indice PMI composite IHS Markit s'est redressé de 59,5 en juin à 60,6 en juillet dans la zone euro, soit son plus haut niveau depuis juillet 2000, soutenu par la réouverture de l'économie accompagnant l'allègement des restrictions sanitaires.

Bien que s'étant légèrement replié de 57,4 en juin (plus haut de 41 mois) à 56,8, l'indice flash composite de l'activité globale en France signale de nouveau une forte expansion de l'activité du secteur privé en juillet.

'Le niveau désormais atteint par les PMI européens dépasse son niveau de longue période', soulignent les économistes d'Oddo BHF, qui y voient une tendance annonciatrice d'une modération dans les prochains mois.

Plus globalement, bon nombre d'analystes s'attendent à ce que la rapide propagation du variant Delta affecte aussi le moral des chefs d'entreprise.

'Le climat des affaires pourrait s'en ressentir, mais en tout état de cause, le rythme d'activité s'annonce très robuste durant les mois d'été', pronostique Oddo.

A suivre aussi cet après-midi: l'indice PMI américain, qui devrait, selon le consensus, s'être légèrement tassé en juillet.

Hier, la Bourse de Paris avait fini la séance en demi-teinte, le CAC ayant reperdu les trois-quarts de ses gains initiaux pour en terminer à 6481 points (+0,3%), dans des volumes étriqués de 2,6 milliards d'euros.

Les investisseurs ont encore semblé vouloir se détourner des actions pour se porter sur des actifs jugés plus sûrs, comme les obligations d'Etat.

Confortés par le communiqué de la BCE ainsi que par des chiffres US qui écartent le scénario d'un surchauffe de l'économie, les taux américains se détendent en direction de 1,26%.

Les OAT française se replient quant à elles d'un point de base, à -0,08%, tandis que les Bunds restent stables autour de -0,42%, au plus bas depuis le mois de février.

A Wall Street, la séance de jeudi a démarré sur une note relativement terne avant de s'achever sur un biais légèrement haussier, les trois grands indices new-yorkais étant désormais revenus à moins de 2% de leurs sommets historiques.

A Paris, Thales fait part d'une révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires pour 2021, chiffre d'affaires maintenant attendu entre 17,5 et 18 milliards d'euros. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe d'électronique a vu son résultat net ajusté, part du groupe, augmenter de 155% à 591 millions d'euros, et son EBIT s'accroitre de 121% à 768 millions (+119% en organique).

Vivendi, Fininvest et Mediaset annoncent que la finalisation de l'accord global, conclu début mai pour mettre fin à leurs litiges, a eu lieu ce jeudi. Ils renoncent mutuellement à toutes les poursuites et plaintes en cours.

Valeo a annoncé une résultat net part du Groupe de 90 millions d'euros, soit 1,0 % du chiffre d'affaires. Le groupe confirme ses objectifs financiers de marge et de cash. Il vise un chiffre d'affaires en 2021 compris entre 17,6 et 18,2 MdsE et un Cash flow libre compris entre 330 - 550 ME.

L'enseigne de cosmétiques française Sephora, propriété du groupe LVMH, a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Feelunique, un distributeur de beauté en ligne au Royaume-Uni.

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Airbus avec un objectif de cours rehaussé de 33% à 134 euros, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel ajusté relevées de 50% pour 2021 et 25% pour 2022.

Goldman Sachs relève ses estimations de bénéfice par action pour 2021/2022/2023 d'environ 14%/11%/2%. L'analyste reste à la vente sur le titre mais relève son objectif de cours à 28 E (contre 25 E).