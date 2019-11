Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : poursuit sa consolidation, WStreet attendu en repli Cercle Finance • 20/11/2019 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit sa consolidation, mais en comblant une partie de ses pertes (le CAC40 ne cède plus que -0,3% vers 5.890 contre -0,8% à 5.860 ce matin). Graphiquement, la tendance de fond soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 60 jours reste positive et haussière. Toujours sous pression d'un tassement de sa courbe ascendante, l'indice CAC 40 conserve son objectif court terme à 6.000 points même si, à juste titre la fin de séquence haussière semble devenir un cap difficile à atteindre', analysent ce matin les équipes de Kiplink. Les investisseurs réduisent symboliquement la voilure dans un contexte d'attentisme avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Cela n'avait pas empêché le 'S&P500' d'établir un nouveau record absolu en séance (seule la chute de -19% de Kohl's l'a empêché de finir dans le vert), ainsi que le Dow Jones... mais seul le Nasdaq était resté dans le vert jusqu'au bout: aujourd'hui, un repli de -0,3% se dessine, mais c'est le genre de handicap que Wall Street est capable de combler en 1 heure (ce qui fut le cas la veille, après des pertes initiales plus conséquentes). Les investisseurs analyseront de près, dans la soirée, les 'minutes' de la réunion des 29 et 30 octobre de la Fed à la recherche d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux (déjà des 'rumeurs' font état d'une approche plus 'colombe' de la stratégie que ce qui transparaissait des derniers propos de Jerome Powell devant les membres du Congrès). L'agenda des statistiques du jour est assez light : seuls sont attendus les stocks de pétrole de l'autre côté de l'Atlantique. On apprenait ce matin que les exportations du Japon ont chuté le mois dernier de 9,2% en rythme annuel, alors que le consensus ressortait à -7,6%. Du côté des changes, l'euro est en légère baisse (-0,1%), à 1,1065 dollar. Même évolution pour le Brent, à un peu plus de 60,6 dollars. Dans l'actualité des valeurs, on notera que Saft, filiale à 100% de Total, a annoncé la signature d'un contrat pour la fourniture de trois conteneurs Intensium Max 20 High Energy auprès de TuuliWatti, le développeur et opérateur éolien finlandais. EDF a notifié ce jour à Exelon l'exercice de l'option de vente de sa participation de 49,99% des actions CENG. CENG détient cinq réacteurs d'énergie nucléaire, répartis sur trois sites d'activité dans les états de New York et du Maryland pour une capacité totale de 4 041 MW (détention en propre). Cree et STMicroelectronics ont annoncé le développement de leur accord pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium (SiC). ' Cette annonce renforce notre thèse d'investissement à l'Achat, avec un objectif de cours de 25 E réitéré, mais le cours peut aller bien au-delà ' rajoute Oddo. Berenberg, le bureau d'études allemand, a entamé à l'achat le suivi de l'action française nouvellement introduite Boostheat. L'objectif de cours est fixé à 16,5 euros.

