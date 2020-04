Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : positif mais sous-performe l'E-Stoxx50 et W-Street Cercle Finance • 22/04/2020 à 19:29









(CercleFinance.com) - La séance se termine bien, sur un gain de +1,25% vers 4.412... mais les volumes demeurent particulièrement faibles (moins de 2,7MdsE échangés) et la conviction des acheteurs reste questionable. La hausse du prix du pétrole a fait grimper Total de +4,8% : le 'Brent' (côté à Londres), tombé mardi soir au contact des 16$ est repassé au-dessus des 21$ avant de retomber sous les 20$. Les cours restent très volatils (+30% sur le WTI à 15$ avant rechute vers 14,2$): le sursaut actuel ne signifie nullement que le marché a retrouvé une forme d'équilibre et que la demande a touché son 'point bas'. La surproduction demeure colossale, les capacités de stockage plus que jamais saturées, et cela empire tous les jours. L'Euro-Stoxx50 a gagné +1,55% ce mercredi, une hausse inférieure à celle de Wall Street puisque le Dow Jones avance de +1,9%, le S&P500 reprend +2,2% et le Nasdaq de +2,5%. A mi-séance, les indices US se redressent donc de plus de 2% en moyenne, à la faveur d'un nouveau plan de soutien de 480Mds$ adopté mardi soir -dont notamment 300Mds$ de nouveaux crédits pour les petites entreprises- que Larry Kudlow est venu commenter sur CNBC tout en se félicitant que de nombreux états commençaient à relancer leur activité, écartant l'objection d'un redémarrage prématuré alors que la pandémie n'a peut-être pas encore atteint son pic aux Etats Unis. Il espère par ailleurs que les salariés retournant progressivement au travail, les surplus pétroliers (et d'essence) vont commencer à être mieux absorbés. Les investisseurs ne s'alarment donc pas du gonflement des stocks de 'brut' des États-Unis : environ +15 millions de barils, selon l'EIA (Energy Information Administration) et s'établissent à 518,6 millions de barils (après +19,2Mns de baril la semaine précédente). Les stocks d'essence sont demeurés quasi stables... ce qui peut provenir par la mise en maintenance d'unités de raffinage. En zone Europe, la confiance des consommateurs chute vers -22,7 en avril après -11,6 en mars alors que le consensus visait -19,6. Côté chiffres, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,5% en mars, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est aussi tassé de 0,2 point à 1,5% le mois dernier, décélération qui provient essentiellement de chutes des prix du carburant et de l'habillement. Dans l'actualité des valeurs, ST-Micro, dopé par la hausse des valeurs du secteur mardi sur le Nasdaq s'envole de +8,5%, ce qui met de nouveau en évidence l'hyper-concentration depuis 1 mois des achats sur une douzaine de titres du Nasdaq et du S&P500, dont les 'GAFAM' en particulier (5 titres qui pèsent désormais 40% du Nasdaq-100 et 22% du S&P500). Peugeot finit en seconde position avec +5,8% tandis que son rival Renault décroche de -3%. A l'inverse, Kering chute de -5% suite à une chute de 23,2% ds ventes de Gucci et l'anticipation d'un lent redémarrage des ventes cet été. le groupe GL Events a annoncé hier soir qu'au premier trimestre 2020, il a réalisé un chiffre d'affaires de 213,3 millions d'euros, en baisse de -37,3% et largement impacté par la crise sanitaire. Total (+4,8%), via sa filiale à 100% Total Quadran, annonce avoir remporté 131 mégawatts-crête (MWc) de projets solaires, soit 20% des volumes attribués, lors de la septième période de l'appel d'offres CRE 4 au sol, ainsi que 5,6 MWc de solaire dans les DOM-TOM (ZNI).

