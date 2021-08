Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : plombé par le luxe, W-Street s'échappe vers records information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 19:26









(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-0,28% à 6.664) réalise un 'cavalier seul' à la baisse puisque tous les autres indices de l'Eurozone ont fini dans le vert. L'Euro-Stoxx50 termine in extremis à +0,03%, de même que Londres à +0,07%. Les hausses ont été plus franches à Francfort et Amsterdam (+0,35% en moyenne). Après avoir ouvert à la hausse et gagné jusqu'à près de 0,4%, la Bourse de Paris a inversé la vapeur après 1 heure de cotations, de façon assez inattendue puisque le repli a atteint jusqu'à -0,7% à 6.633, dans des volumes qui compteront parmi les plus faibles de l'été avec seulement 2,5MdsE. Après une chute de 4% la semaine passée, les rachats à bon compte sur les valeurs du luxe semblaient s'enclencher lundi... mais les vendeurs ont repris la main et LVMH lâche -1,9%, Hermès -1,6%. Quel contraste avec la hausse inexorable qui se perpétue à Wall Street où les indices US reviennent au contact des sommets en 48H, puis inscrivant de nouveaux records lundi soir. Paris continue donc de perdre du terrain sur Wall Street où à mi-séance, le S&P500 grappille +0,2% à 4.488 (les 4.500 sont à portée d'ici 22H, 4ème hausse consécutive), le Nasdaq-100 (+0,4%) inscrit un nouveau record absolu à 15.380Pts et le Nasdaq 'Composite' accroche les 15.000Pts' (+0,5% à 15.020Pts au plus haut). Le Dow Jones (+0,2%) devra gagner 0,6% de plus pour inscrire un nouveau record absolu de clôture. Côté chiffres US, le Département du Commerce a dévoilé une hausse de 1% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de juillet 2021, pour représenter un volume annuel CVS de 708.000, contre 701.000 en juin (révisé de 676.000 en estimation initiale). Le prix médian des ventes de logements neufs s'est établi à 390.500 dollars, ce qui constitue un nouveau record. A 367.000 à fin juillet, le stock de logements neufs prêts à la vente représente 6,2 mois au rythme d'écoulement actuel. Franche déception avec l'indice d'activité de la FED de Richmond qui ressort à +9 contre un score de 25 attendu, après un record de 27 en juillet et 26 en juin. Eu Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance de la deuxième estimation du PIB allemand de deuxième trimestre: Destatis fait état d'un rebond de 1,6% du PIB allemand au deuxième trimestre 2021, en données ajustées de prix et de variations saisonnières et calendaires, à comparer à une hausse de 1,5% annoncée en estimation préliminaire fin juillet. Les rares investisseurs présents devraient toutefois se montrer prudents face aux craintes entourant la croissance économique mondiale et à la propagation du variant Delta. Les T-Bonds US se dégradent de +2Pts à 1,2740%, nos OAT restent stables à -0,13%, les Bunds également à -0,477%. La semaine dernière, les économistes de BofA ont revu à la baisse leur prévision de croissance pour les Etats-Unis en 2021, ne tablant plus que sur une hausse de l'activité de 5,9% cette année, contre +6,2% précédemment. Sur le front des valeurs hexagonales, Valneva qui espère pouvoir commercialiser son vaccin en France d'ici fin 2021 gagne +4,8% et se trouve devancé par Air-France/KLM avec +5,6% (aucun nouveau cas de Covid détecté en Chine, une première depuis juillet), ce qui dope également Airbus à +1,6% et Safran à +1,2%. AB Science (+3,4%) annonce avoir reçu la première autorisation de reprise des inclusions dans l'étude de phase 3 confirmatoire du masitinib (AB19001) dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA), autorisation émanant de l'agence de la Norvège.

