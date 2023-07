Paris: plombé par la luxe, dans l'attente de la Fed information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 10:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de1,3% ce matin, autour des 7320 points, notamment pénalisée par le recul du secteur du luxe, avec -3,8% sur LVMH, -2,3% sur Kering ou encore -1,7% sur Hermès.



La prudence domine en effet sur les marchés, à quelques heures seulement des décisions de politique monétaire de la Fed.



En effet, après deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Réserve fédérale américaine publiera son communiqué à 20h00, suivi de la très attendue conférence de presse de son président Jerome Powell.



Si une hausse de taux de 25 points de base semble largement acquise, les investisseurs seront à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'ici à la fin de l'année.



'Il y a quelques semaines encore, le marché s'attendait (...) à une hausse supplémentaire en septembre', rappelle Clément Inbona, gérant chez La Financière de l'Echiquier. 'Désormais, rien n'est moins sûr depuis la bonne surprise du dernier chiffre d'inflation américaine', souligne l'analyste.



Le déluge de résultats trimestriels attendu au cours de la journée va également permettre aux investisseurs de se faire une idée sur l'état de l'économie et constituer un facteur déterminant de la tendance.



Très surveillées, les performances des géants technologiques Alphabet et Microsoft ont réservé hier soir de bonnes surprises, mais aussi quelques motifs de préoccupation.



Alphabet a ainsi engrangé un bénéfice net par action de 1,44 dollar au deuxième trimestre, contre un consensus de 1,34 dollar, avec un chiffre d'affaire qui a également dépassé les attentes.

Microsoft a de son côté publié un BPA de 2,69 dollar, supérieur au consensus qui le donnait à 2,55 dollar, mais la croissance de sa division 'cloud' a déçu, ce qui fait que le titre perdait plus de 3% en cotations électroniques.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice de confiance des ménages dans l'Hexagone. La confiance se montre stable en juillet, à 85. L'indicateur synthétique calculé par l'Insee reste inchangé et bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange fait part d'un résultat net du premier semestre 2023 de 1,09 milliard d'euros, en baisse de 25,8% en données historiques, principalement du fait de l'évolution du résultat d'exploitation (-11,5% à 2,14 milliards).



Danone publie au titre du premier semestre 2023 un BNPA courant de 1,76 euro, en progression de 7,6%, ainsi qu'une marge opérationnelle courante de 12,2%, en progression de 14 points de base, et un free cash-flow de 1,1 milliard d'euros.



Worldline publie un BPA normalisé de 0,84 euro au titre du premier semestre 2023, en hausse de 10,5%, et un excédent brut opérationnel (EBO) de 519 millions d'euros, soit 23,1% du chiffre d'affaires, une marge en amélioration de 80 points de base.



Stellantis dit avoir engrangé un bénéfice net de 10,9 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en augmentation de 37% par rapport au premier semestre 2022.



Enfin, Airbus Defence and Space a signé un contrat pour quatre nouveaux avions de transport Airbus A330 (MRTT) avec le gouvernement du Canada et pour la conversion de cinq avions d'occasion A330-200. Le contrat actuel a une valeur de commande d'environ 3 milliards de dollars canadiens ou 2,1 milliards d'euros (hors taxes).