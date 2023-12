Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: peu de mouvement, ne réagit pas aux statistiques US information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul limité de 0,16%, à 7571 points, pénalisée par Renault et URW (-1,3%) qui éclipsent le dynamisme de Teleperformance (+4%).



La séance est marquée par la faiblesse des volumes avec à peine 2 MdsE échangés depuis l'ouverture.



Les marchés sont restés indifférents aux quatre chiffres US du jour : pas de réaction face à la révision à la baisse de la croissance du PIB américain de troisième trimestre de +5,2% à 4,9% (estimation finale).



Pas de réaction face à l'annonce d'une nouvelle dégradation de l'indice 'Philly Fed' qui s'est établi à -10,5 ce mois-ci contre -5,9 en novembre, alors que les économistes l'attendaient plutôt autour de -3.



Pas de réaction au recul de -0,5% de l'indice des indicateurs en novembre (après -1% en octobre) : le Conference Board qui calcule ces chiffres anticipe une récession début 2024.



Enfin, pas de réaction non plus aux inscriptions hebdomadaires au chômage qui se redressent à la marge (+2000 pour atteindre 205 000) à l'issue de la semaine du 11 décembre, par rapport à la semaine précédente.



Toutes ces données du jour conforteraient le scénario d'un 'atterrissage en douceur', voire celui d'un 'conte de fées' (' goldilocks ') alliant croissance modérée et une faible inflation (pas de récession, pas de baisse significative des profits des entreprises).



Mais les investisseurs pourraient se montrer hésitants à la veille des chiffres des revenus et dépenses des ménages, qui incluront l'indice des prix 'PCE', très surveillé par la Réserve fédérale.



Sur le compartiment obligataire, la détente des taux des US T-Bonds à 10 ans ainsi que sur le Bund allemand à même échéance (à respectivement 3,86% et 1,95% respectivement) entretient l'optimisme quant à un assouplissement des politiques monétaires en 2024.



Le dollar rechute face à un euro qui se hisse vers 1,10$ (+0,4%).



Les cours du pétrole consolident à l'horizontal : le Brent cède 0,2%, à 79$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus annonce que le ministère espagnol de la Défense lui a commandé 16 Airbus C295 en configuration d'avion de patrouille maritime (MPA) et d'avion de surveillance maritime (MSA), un contrat pour un montant de près de 1,7 milliard d'euros.



Casino a annoncé jeudi la convocation d'une prochaine réunion destinée à permettre à ses actionnaires et à ses créanciers de voter sur les projets des plans de sauvegarde accélérée.



Neoen annonce avoir remporté 104,4 MWc de projets solaires lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), se classant ainsi à ce jour, avec ce dernier succès, premier lauréat des appels d'offres CRE.



Groupe Crit annonce la signature d'un protocole d'accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire de 57,7% au capital d'Openjobmetis, sixième acteur du travail temporaire en Italie, à un prix de 16,50 euros par action.



Enfin, la start-up britannique Exscientia a annoncé jeudi une extension de son accord de collaboration stratégique avec Sanofi, qui va se trouver renforcé par un nouveau programme.







