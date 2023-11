Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: peu de mouvement, les marchés attendent la Fed information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille un anecdotique 0,15% ce matin, vers 6897 points, bien aidée par Danone et Engie (+2%) en ce jour férié de Toussaint.



Cette journée fériée en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays d'Europe devrait limiter l'activité, même si l'ensemble des marchés d'Euronext fonctionneront normalement aujourd'hui.



Les initiatives s'annoncent donc limitées et les investisseurs devraient scruter de près les annonces de la Fed.



En effet, au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la banque centrale publiera son communiqué à 19h et son président, Jerome Powell, s'exprimera lors d'une conférence de presse prévue une trentaine de minutes plus tard.



La Réserve fédérale ne devrait pas modifier ses taux directeurs, mais les investisseurs s'attendent à ce que l'institution fournisse de précieux indices quant à l'évolution de sa stratégie pour les mois à venir.



L'intensification du conflit israélo-palestinien, suite au bombardement d'un camp de réfugiés situé dans le nord de la bande de Gaza, pourrait également contribuer à freiner les prises d'initiatives.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans évolue autour des 4,90% (+2 pts), son équivalent allemand est à 2,83% (+2,6 pts), et l'OAT françaises à 3,46% (+3 pts).



Sur le front du pétrole, les cours du brut hésitent en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.



A Londres, le prix du baril de Brent recule de 1,8% vers 85,8 dollars.



Faute d'impulsion en provenance de New York, où le rebond est resté limité mardi, l'attention devrait encore se porter sur les résultats des sociétés, principalement aux Etats-Unis avec les publications de Qualcomm, Mondelez, PayPal, Estee Lauder, Kraft Heinz, Electronic Arts ou DuPont.



Les investisseurs sont également dans l'attente de la parution, cet après-midi, de l'indice ISM manufacturier qui devrait montrer une certaine morosité du secteur, mais sans recul marqué de l'activité industrielle.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus fait part d'une commande ferme d'Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, portant sur six A220-100 dans le cadre de la modernisation de sa flotte. De plus, elle va acquérir trois A220-300 et deux A220-100 auprès de loueurs tiers.



Schneider Electric annonce qu'à la suite de l'accord signé le 27 octobre 2022, il a désormais finalisé la cession précédemment annoncée de son activité de capteurs industriels, Telemecanique Sensors, à YAGEO.



Enfin, Stellantis a annoncé mercredi la constitution d'une nouvelle équipe dirigeante en Chine dans le but affiché de veiller à la bonne exécution de son partenariat stratégique avec le constructeur de voitures électriques Leapmotor, dont il détient désormais 20%.







