Paris: peu de mouvement, la prudence domine

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,2% en ce début de semaine, autour des 7280 points, alors que le redressement observé ces quatre dernières semaines commence à s'essouffler.



Après avoir opéré un rebond de 6,5% depuis la fin octobre, le marché parisien va-t-il être en mesure de se lancer dans le fameux 'rally de fin d'année' en dépit de la persistance des risques économiques?



D'un point de vue technique, cette dynamique favorable lui a surtout permis de refranchir plusieurs seuils de résistance majeurs qui avaient été abandonnés depuis de longs mois.



D'après les chartistes de Kiplink, l'indice parisien peut se projeter au-dessus du niveau symbolique des 7300 points et atteindre, comme cible principale, le haut de la moyenne mobile de long terme à 7375 points.



La période de la fin d'année est habituellement une bonne occasion pour les marchés d'actions de gagner du terrain, mais avec une hausse de presque 13% cette année, contre un gain moyen annuel de 4,6% par an ces dix dernières années, la Bourse de Paris semble avoir déjà bien devancé l'appel.



Dans ce contexte, il serait logique de voir l'enthousiasme des marchés retomber un peu, sachant que les bonnes nouvelles du moment semblent pleinement intégrées dans les cours.



Au cours des 20 dernières années, les valorisations du S&P 500 ont été en moyenne de 15,4x le PER, mais ce multiple est nettement plus élevé aujourd'hui, avec un PER de 20,4x pour l'indice de référence des gérants américains.



En outre, la croissance ralentit davantage en Europe qu'aux Etats-Unis, raison pour laquelle les opérateurs pourraient être tentés de sous-pondérer les actions du Vieux continent, malgré leur valorisations plus attrayantes.



Les investisseurs surveilleront de près les indicateurs prévus cette semaine, histoire de confirmer ou non le scénario de fin du cycle de hausses de taux qui a jusqu'ici porté la tendance.



Très attendue, l'inflation en zone euro - dont la publication est prévue jeudi - devrait encore décliner par rapport au mois précédent: le consensus table sur un recul à 4% en données de base, contre 4,2% en octobre.



Les statistiques américaines seront également analysées avec soin car elles témoigneront, entre autres, de l'état des dépenses de consommation, qui demeurent le principal moteur de la croissance Outre-Atlantique.



Les dépenses des ménages aux Etats-Unis, également attendues jeudi, donneront un aperçu de la propension du consommateur à dépenser en cette fin d'année, alors que les ventes de détail ont reculé en octobre.



Cette publication s'accompagnera de l'indice PCE 'core' pour le mois

d'octobre, qui demeure la mesure préférée de l'inflation au sens de la Réserve Fédérale américaine.



Plus généralement, une nouvelle estimation de la croissance américaine - attendue demain - puis l'indice ISM manufacturier qui paraîtra vendredi permettront de savoir si l'économie continue de bien résister.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Valneva annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a jugé recevable son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son vaccin candidat à dose unique contre le chikungunya VLA1553.



Veolia annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition par NGE, groupe indépendant de travaux publics, de SADE-CGTH, sa filiale de construction et de remise en état des réseaux d'eau et d'infrastructures, pour un montant en valeur d'entreprise de 260 millions d'euros.



Enfin, Lhyfe a annoncé lundi avoir été retenu par Nantes et le port de Saint-Nazaire en vue de développer un site de production d'hydrogène vert destiné à décarboner 'à grande échelle' l'écosystème portuaire.





