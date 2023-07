Paris: peu de mouvement, la dynamique haussière s'essouffle information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 17:50

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur une hausse anecdotique de 0,11%, à 7326 points, bien aidée par la locomotive Kering (+7,3%).



La séance s'annonçait chargée, alors que la saison des résultats bat désormais son plein.



Parmi les grands noms américains devant publier leurs comptes aujourd'hui figurait Goldman Sachs (+1% seulement malgré l'annonce d'une hausse du dividende) et Halliburton (bénéfice net trimestriel grevé par des pertes liées à des transactions en Argentine), aux côtés de valeurs européennes très suivies comme ASML (-2%, malgré un bénéfice net de 1,94 Md$ contre 1,41 un an plus tôt et 1,82 Md$ attendu par le consensus, et malgré une hausse de 27% des ventes).



Les publications d'IBM, Netflix et Tesla sont, elles, attendues dans la soirée.



Le marché parisien semble éprouver quelques difficultés à prolonger la dynamique haussière de la semaine passée qui lui avait permis de s'arroger quasiment 4%.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale des 25 et 26 juillet, qui devrait aboutir à une nouvelle hausse de taux, semble également inciter les intervenants à la prudence.



Sur le front macroéconomique, a été marquée par la parution des derniers chiffres de l'inflation : la hausse des prix à la consommation a ralenti à +5,5% sur un an en juin dans la zone euro, principalement sous l'effet des prix de l'énergie, selon les données définitives publiées mercredi par Eurostat, qui confirme une première estimation.



Ce chiffre marque un net ralentissement par rapport au mois de mai, qui avait vu l'indice des prix à la consommation grimper de 6,1%, et par rapport à juin 2022, qui avait vu les prix flamber de 8,6%.



Hors énergie, l'indice ressort toutefois en hausse de 6,9% sur un an.



Aux Etats-Unis, l'attention était focalisée par les permis de construire et des mises en chantier: le Département du Commerce fait état d'une chute de 8% des mises en chantier de logements en juin, à 1.434.000 en rythme annualisé, un niveau globalement inférieur aux attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont diminué de 3,7% à 1.440.000 en rythme annualisé le mois dernier, un niveau lui aussi en dessous du consensus de marché.



Sur le front obligataire, la tendance s'est inversée depuis 15H et passe à négative avec +4Pts sur les OAT et les Bunds à 2,945% et 2,3880% respectivement, les T-Bonds restent stables à 3,7800%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, la joint-venture chinoise d'Alstom, CRRC Puzhen Alstom Transportation Systems (PATS) et Shanghai Shenkai Public Transport Operation Management ont signé un contrat pour la maintenance du système électromécanique de la ligne Pujiang à Puzhen, Nanjing.



Renault Group indique avoir vendu 1.133.667 véhicules dans le monde au premier semestre 2023, un nombre en croissance de 13% en comparaison annuelle. En Europe, les ventes du constructeur automobile ont augmenté de 24% dans un marché en hausse de 17%.



Société Générale a relevé sa recommandation sur Kering à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'ici avec un objectif de cours rehaussé de 460 à 650 euros, qui reflète un potentiel de hausse de presque 32% par rapport au cours de clôture de mardi.



Enfin, Air Liquide annonce qu'il va, à travers son activité ingénierie et construction, collaborer avec KBR pour proposer des solutions technologiques pour la production d'ammoniac bas carbone intégrant son procédé de reformage autothermique (ATR).