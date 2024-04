Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris:peu de mouvement, Kering et Eurofins dans la tourmente information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille quelque 0,1% ce matin, autour des 8115 points, bien aidée par STMicro (+5,6%), Dassault Systèmes (+1,2%) ou encore Airbus (+1%). En revanche, Kering plonge de 8%, suivi de près par Eurofins Scientific (-6%).



Après un début de mois d'avril délicat, les investisseurs semblent avoir oublié pour un temps les inquiétudes entourant le réveil de l'inflation aux Etats-Unis et l'incertitude concernant de futures baisses de taux.



En Europe comme à Wall Street, la saison des comptes trimestriels des entreprises est pour l'instant bien accueillie, même si les publications des grands groupes technologiques américains ne sont pas encore tombées.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Celui-ci est passé de 87,9 en mars à 89,4 en avril, ressortant ainsi un peu au-dessus des 89 attendus par Capital Economics, avec des progressions à la fois pour les sous-indices des anticipations et des conditions actuelles.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans, très surveillé par les marchés, se tend vers 4,63% (+3,3 pts), tandis que le Bund allemand de même échéance, référence sur le vieux continent, atteint 2,53% (+2,3 pts).



Certains stratèges se montrent toujours prudents: dans une étude publiée en début de semaine, JPMorgan met en garde contre un 'basculement' des marchés d'actions, qu'ils estiment trop 'complaisants' vis-à-vis des niveaux de valorisations actuels.



La banque d'affaires américaine dit notamment s'inquiéter de l'absence de capacité des marchés à identifier de potentiels catalyseurs baissiers, de la volatilité faible, de la persistance de l'inflation, du resserrement des conditions de crédit et des tensions géopolitiques.



La séance d'aujourd'hui, qui peut être perçue comme une journée de transition avant les résultats de Microsoft et Alphabet et les indicateurs économiques de premier plan qui paraîtront en fin de semaine, sera animée entre autres par les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Orange dévoile un EBITDAaL au 31 mars 2024 à 2,41 milliards d'euros, en hausse de 2,3% en comparable, en ligne avec son objectif de légère croissance sur 2024, pour un chiffre d'affaires de 9,85 milliards, en croissance de 2,1% en comparable.



Eurofins Scientific annonce un chiffre d'affaires de 1,65 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en croissance de 5% en données totales, malgré des effets de changes et calendaires négatifs.



Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 6,65 milliards d'euros pour son premier trimestre 2024, en baisse de 7,3% en raison de la baisse des prix de l'énergie et d'effets de changes, mais en croissance de 2,1% sur une base comparable.



TotalEnergies a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à Vanguard Renewables, une société de portefeuille appartenant à l'activité d'infrastructures de BlackRock, afin de développer le biométhane aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.