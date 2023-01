Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: peu de mouvement, dans l'attente de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est actuellement stable, autour des 7040 points, après un début de semaine favorable mais marqué par l'absence de Wall Street.



La réouverture de New York après le week-end prolongé du 'Martin Luther King, Jr. Day' devrait permettre d'imprimer une tendance alors que l'indice parisien affiche déjà 9% de gain depuis le 1er janvier.



Les investisseurs se préparent à une journée dense sur le front des indicateurs économiques, une actualité chargée à laquelle viendront s'ajouter plusieurs résultats d'entreprises.



Après une première salve de résultats vendredi, les grandes banques américaines resteront à l'honneur aujourd'hui avec les comptes de Goldman Sachs et de Morgan Stanley.



La journée sera également riche en statistiques, avec la parution - dans le courant de la matinée - de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, puis de l'indice Empire State de la Fed de New York cet après-midi aux Etats-Unis.



Dans la nuit, les investisseurs ont appris que le PIB de la Chine s'était accru de 3% en 2022 en dépit de la résurgence de l'épidémie dans le pays.



Dans l'actualité des sociétés, Technip Energies annonce avoir remporté, en coentreprise avec Samsung Engineering et Tecnimont, un contrat de services de pré-construction (PCSA) pour les infrastructures à terre du projet de développement gazier Hail & Ghasha à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.



Danone annonce un plan d'action mondial visant à réduire de 30% en valeur absolue, les émissions de méthane de sa chaîne d'approvisionnement en lait frais d'ici 2030, soit l'équivalent de 1,2 million de tonnes de CO2 à cet horizon.



Enfin, Thales Alenia Space a signé un contrat avec Appworks, pour fournir à la Thaïlande la solution MEOLUT Next pour localiser les signaux de détresse.





