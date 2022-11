Paris: peu de mouvement avant plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 10:33

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris stagne autour de son point d'équilibre, vers 6665 points à l'entame d'une séance qui s'annonce chargée en indicateurs, sans oublier les 'minutes' de la Réserve fédérale américaine qui paraîtront ce soir.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France -calculé par S&P Global. Celui-ci s'est replié de 50,2 en octobre à 48,8 en novembre, signalant une contraction du secteur privé français pour la première fois depuis février 2021.



Si le repli de la production manufacturière amorcé en juin s'est atténué, c'est la première baisse de l'activité du secteur des services depuis vingt mois qui a fait basculer l'économie française en zone de contraction en novembre.



'La confiance des entreprises françaises a chuté à son plus bas niveau depuis deux ans', ajoute Joe Hayes, senior economist à S&P Global, signalant cependant que 'les dernières données sur les prix ont mis en évidence une atténuation des tensions inflationnistes'.



Dans la zone euro, la contraction de l'économie s'est ralentie en novembre à la faveur d'une atténuation des pressions inflationnistes en novembre, montrent les premiers résultats des enquêtes PMI de S&P Global.



L'indice PMI 'flash' composite de l'activité globale dans la région s'est ainsi redressé à 47,8 ce mois-ci, contre 47,3 en octobre, l'Allemagne ayant de nouveau enregistré le rythme de contraction le plus marqué.

Le consensus le donnait à 47.



Ce rebond est attribuable pour l'essentiel à l'industrie manufacturière, dont l'indice PMI préliminaire est ressorti à 47,3 en novembre, après 46,4 le mois dernier.



La séance sera également marquée par une avalanche de statistiques aux Etats-Unis à la veille du long week-end de Thanksgiving.



La séance offrira de nombreuses informations sur la situation de l'économie américaine avec la publication des inscriptions aux allocations chômage, des commandes de biens durables, des ventes de logements neufs et de la confiance des consommateurs du Michigan.



Les 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire, attendues dans la soirée, seront également surveillées de près en raison des indications qu'elles pourraient donner sur l'évolution du cycle de durcissement des taux.



A ce stade, une hausse des taux de points de base à l'issue de la réunion du mois de décembre reste l'option privilégiée, mais la possibilité d'un nouveau relèvement de 75 points tient toujours la corde.



Dans l'actualité des sociétés, Reworld Media annonce la signature avec Mondadori d'un protocole d'acquisition sous condition suspensive portant sur les marques Grazia et Icon dans le monde, un périmètre ayant généré en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre de 18 millions d'euros.



Eutelsat a annoncé mercredi qu'il avait lancé avec succès son satellite de télécommunications Eutelsat 10B, qui fournira des services de connectivité pour les secteurs de l'aviation et du transport maritime.



Valeo a annoncé mercredi avoir placé avec succès son émission obligataire indexée sur un objectif de développement durable pour un montant de 750 millions d'euros à échéance mai 2027.



Voltalia annonce un partenariat de co-développement avec l'Ouzbékistan, pour un complexe électrique, à la fois renouvelable et pilotable, comprenant des capacités solaires, éoliennes et de stockage par batterie d'une puissance totale comprise entre 400 et 500 mégawatts.



Enfin, EDF Renouvelables et EIH annoncent la mise en service complète du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire d'une capacité installée de 480 MW.