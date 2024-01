Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: peu de mouvement avant la décision de la BCE information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue à l'équilibre, autour des 7460 points, malgré le recul marqué de Teleperformance (-4,3%) et de STMicro (-1,3%).



Un certain attentisme semble prévaloir avant la parution prévue à 14h15 du communiqué de la BCE, même si l'institution basée à Francfort ne devrait annoncer aucun changement majeur à l'occasion.



Suite à des données d'inflation plutôt rassurantes, les marchés d'actions ont commencé à spéculer sur de prochaines réductions des taux directeurs de la part de la BCE dans les mois qui viennent.



Lors d'une intervention au forum économique de Davos la semaine dernière, Christine Lagarde, la présidente de l'institution, avait toutefois précisé que les baisses des taux étaient 'probables' à l'été, plutôt qu'au printemps.



Globalement, les analystes s'attendent à ce que la BCE réitère aujourd'hui sa position d'attente, tout en rappelant une fois de plus sa dépendance aux données.



'Tout porte à croire que la BCE va passer son tour aujourd'hui', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'La banque centrale devrait éviter de s'engager sur un calendrier précis de baisse de taux tant que l'allure de l'inflation, et en particulier le profil du taux de salaire (...), présente des incertitudes', explique-t-il.



Les investisseurs surveilleront par ailleurs, à 14h30, la première estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre, dont la croissance devrait avoir ralenti à 2% sur les trois derniers mois de l'année, après un gain de 4,9% au troisième trimestre.



En attendant, notons qu'en janvier 2024, le climat des affaires en France se montre stable par rapport à décembre 2023, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 98, un niveau un peu au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Toujours sur le front des statistiques, le climat des affaires s'est détérioré en Allemagne en janvier, confirmant la dynamique récessionniste dans laquelle évolue la première économie d'Europe, montre l'enquête mensuelle publiée jeudi par l'institut Ifo.



L'indice Ifo - calculé à partir d'un échantillon de quelque 9.000 entreprises - est ressorti à 85,2 ce mois-ci contre 86,3 en décembre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une légère amélioration à 86,6.



Sur le marché des changes, l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,089$/E.



Dans l'actualité des sociétés françaises, STMicroelectronics publie au titre du dernier trimestre 2023 un résultat net en baisse de 13,8% à 1,08 milliard de dollars, soit 1,14 dollar par action, avec une marge d'exploitation ressortie à 23,9%, au lieu de 29,1% sur la même période de l'année précédente.



Publicis Groupe publie de manière anticipée un revenu net en croissance de 4,2% à 13,1 milliards d'euros pour l'année 2023, sa croissance organique s'élevant à +6,3%, soit au-dessus de sa fourchette-cible de +5,5-6% qui avait été relevée en octobre dernier.



Enfin, TotalEnergies annonce avoir été sélectionné, avec son partenaire Corio Generation, pour leur projet éolien offshore Attentive Energy Two pour un contrat de 20 ans portant sur la fourniture de 1,34 GW d'électricité renouvelable à l'État américain du New Jersey.





