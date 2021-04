Paris : peu de changement malgré le bon PIB chinois

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est dans le vert vendredi matin après de nouveaux records à Wall Street et la publication d'indicateurs chinois rassurants. L'indice CAC 40 progresse de 0,2% à 6248 points.

Les investisseurs ont été rassurés ce matin par l'annonce d'une croissance économique record en Chine au premier trimestre.

Cette croissance de 18,3% du produit intérieur brut (PIB) sur un an s'est accompagnée d'une hausse de la production et d'un marché du travail et de prix stables, selon le Bureau national des statistiques.

Parallèlement, les ventes au détail ont bondi de 33,9% au premier trimestre et la production industrielle a grimpé de 24,5% sur les trois premiers mois de l'année.

Toutes ces statistiques suggèrent que l'économie chinoise a désormais totalement effacé les conséquences de l'épidémie de Covid-19 et qu'elle se prépare à un solide exercice 2021.

Cette bonne surprise s'ajoute aux solides indicateurs publiés hier aux Etats-Unis, qui avaient permis aux marchés d'actions américains d'établir de nouveaux plus hauts historiques à la clôture jeudi.

A Paris, le CAC 40 affiche désormais un gain de plus de 12% depuis le début de l'année, ce qui signifie que le potentiel haussier pourrait commencer à s'amenuiser, d'après les analystes.

'On peut s'attendre à ce que les rendements des obligations repartent à la hausse au cours des deux années à venir, ce qui devrait mécaniquement limiter les gains des marchés d'actions', prévient un trader.

'De plus, les marchés d'actions devraient de plus en plus être portés par les perspectives de résultats, et non plus par le gonflement des valorisations', ajoute-t-il.

L'agenda économique du jour inclut les chiffres des mises en chantier en mars et des permis de construire aux Etats-Unis, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Michigan. Seront également suivis les prix à la consommation en zone euro.

A Paris, Le chiffre d'affaires du Groupe L'Oréal atteint 7,61 milliards d'euros en hausse de + 5,4 % au 31 mars 2021 à données publiées. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires ressort à + 10,2 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 11,5 %.

Saint-Gobain annonce un accord concernant PAM Chine, pour céder 67% de son activité canalisation en Chine à un consortium mené par le management local. La transaction, qui devrait être clôturée cet été, valorise l'entreprise à environ 100 millions d'euros.

Intermarché et le groupe Casino annoncent la conclusion d'un partenariat de cinq ans visant à valoriser leurs complémentarités dans trois domaines : les achats, les services digitaux (marketing et publicité), et l'agro-alimentaire.

Le groupe TF1 annonce avoir finalisé la cession de TF1 Games et Dujardin, principaux éditeurs de jouets et de jeux en France, à Jumbodiset. TF1 Games et Dujardin sont des éditeurs de jeux de référence tels que 'Mille Bornes', mais aussi de nouveaux succès tels que 'Burger Quiz'.

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Publicis et remonte son objectif de cours de 51 à 56 euros, soit un potentiel de progression de 6% pour le titre du groupe français de communication au lendemain de son point d'activité.