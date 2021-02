Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : peu de changement avant le discours de Powell Cercle Finance • 23/02/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance quasi inchangée mardi dans un marché qui s'annonce étroit en attendant l'allocution du président de la Fed devant le Sénat américain, prévue dans l'après-midi. L'indice CAC40 se replie d'à peine 0,2% à 5757 points. Les tensions sur le compartiment obligataire demeurent la principale source de préoccupation des investisseurs, même si un certain calme semble s'être installé sur le marché depuis quelques heures. 'Christine Lagarde a retenu toute l'attention des marchés financiers hier en affirmant que la BCE suivait de près l'évolution des rendements à maturité longue', soulignent ce matin les équipes de Danske Bank. Le rendement du Bund allemand à 10 ans - souvent considéré comme le taux d'emprunt de référence de la zone euro - s'est contracté de trois points lundi après avoir culminé à des pics depuis l'été dernier. 'La grande question est de savoir si Powell suivra le même chemin que Lagarde lors de son audition aujourd'hui', poursuivent les analystes de Danske Bank. Pour bon nombre d'observateurs, son intervention sera l'occasion de rappeler que la Réserve fédérale n'envisage pas le moindre resserrement de sa politique monétaire dans l'immédiat. 'Les soubresauts à venir sur l'inflation ne vont pas la détourner de son objectif d'emploi, qui est encore très éloigné', rappellent ainsi les équipes d'Oddo BHF. La politique ultra-accommodante de la Fed reste l'un des principaux moteurs du 'rally' en cours des marchés américains, qui a récemment porté les indices new-yorkais à de nouveaux hauts plus hauts historiques. L'audition du président de la Fed par la commission bancaire du Sénat débutera à 16h00 (heure de Paris). A la même heure sera dévoilé l'indice de confiance du consommateur américain. Bien que l'enquête du Conference Board présente la spécificité de porter son attention sur les conditions du marché du travail - qui peine à se redresser - l'indice est attendu en légère progression ce mois-ci. Sur le plan technique, les analystes mettent en évidence des indicateurs qui se sont renforcés au niveau graphique, une tendance qui maintient d'après eux le marché parisien dans une configuration favorable. 'La conservation de la zone supérieure des 5750 à 5795 points devrait lui permettre d'aller tester rapidement la résistance majeure des 5850 points', assure-t-on chez Kiplink. 'Dans ces conditions, cette séquence positive devrait trouver son apogée sur un plateau de long terme (vieux de 12 mois) à 5890/5910 points', ajoute la société de gestion parisienne. Du coté des valeurs, Total, au travers de sa filiale renouvelables en France Total Quadran, annonce faire entrer la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances à hauteur de 50% au capital de deux portefeuilles de projets renouvelables. Sanofi indique que la FDA des États-Unis a approuvé Libtayo pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade avancé dont 50% ou plus des cellules tumorales expriment la protéine PD-L1. Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Faurecia et relève son objectif de cours de 50 à 60 euros (estimations, multiples), à la suite de la publication des résultats 2020 et de la présentation des perspectives moyen terme de l'équipementier automobile. Invest Securities maintient Faurecia dans sa 'Sélection IS' avec un opinion 'achat' et un objectif de cours rehaussé de 61 à 68 euros dans le sillage d'une estimation de BNA 2021 relevée de 25%.

