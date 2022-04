Paris: peu de changement après les statistiques information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 10:56

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli (-0,3%) vers 6710 points, au lendemain d'une séance qui a vu le CAC40 gagner 0,7%, une orientation favorable à l'image de la plupart des grandes places mondiales.



Les marchés actions mondiaux ont continué de progresser ces dernières heures, malgré les nouvelles de Chine, où de plus en plus de grandes villes sont concernées par des mesures de restrictions pour endiguer la propagation de la variante Omicron.



'Les coûts économiques de la stratégie zéro Covid sont de plus en plus élevés et sont susceptibles d'exacerber les goulots d'étranglement de matériel et d'approvisionnement en Allemagne également', prévient pourtant Commerzbank.



Au chapitre des statistiques, la séance est dominée par la publication des divers indices PMI composites de S&P Global, mais a été également publié la production industrielle française. On attend la balance commerciale et l'ISM des services aux Etats-Unis.



En février 2022 en France, la production se replie dans l'industrie manufacturière (−0,5% après +2,2%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,9% après +1,8%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.



S'étant redressé de 55,5 en février à 56,3 (nombre légèrement révisé d'une estimation flash de 56,2), l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale signale une accélération de la hausse de l'activité du secteur privé français en mars.



'Enfin, nous entendrons les colombes influentes de la Fed, le vice-président en attente Brainard et les présidents Daly et Williams, avant la publication des minutes du FOMC de demain', note-t-on par ailleurs chez Deutsche Bank.



Dans l'actualité des valeurs, Casino indique avoir cédé le solde de sa participation dans la foncière Mercialys, soit 10,3% du capital, opération générant un produit de 86 millions d'euros pour le distributeur alimentaire.



Icade annonce avoir finalisé le 1er avril la cession de l'immeuble Le Millénaire 4 au sein du parc du Millénaire (Paris 19e) pour 186 millions d'euros, portant ainsi les cessions réalisées sur le parc du Millénaire à près de 740 millions.



Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce une collaboration avec Microsoft pour explorer le développement de nouvelles capacités dans le traitement informatique dans l'espace et des outils d'observation géospatiale.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alstom avec un objectif de cours abaissé de 47 à 44 euros, une nouvelle cible laissant tout de même un potentiel de progression de 109% pour le titre de l'équipementier de transports.