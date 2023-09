Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paris: peu d'initiatives avant le communiqué de la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 10:59

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse mercredi matin, dans un contexte de marché toujours difficile à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale. L'indice CAC40 grignote 0,3% vers 7305 points.



Les investisseurs devraient éviter de prendre des positions trop tranchées en attendant la publication, prévue dans la soirée, du comité de politique monétaire de la Fed.



Au terme de deux jours de débats, le FOMC, le comité stratégique de l'autorité centrale américaine devrait choisir de laisser ses taux d'intérêt inchangés.



Mais c'est surtout la conférence de presse de son président, Jerome Powell, qui permettra de fournir aux intervenants de nouveaux indices sur ses intentions et la trajectoire prévue des taux dans les prochains mois.



Dans ce contexte d'incertitude, le marché parisien a interrompu sa séquence haussière cette semaine, signant une consolidation de 1,3% qui l'a fait chuter au-dessus du seuil symbolique des 7300 points.



'Ce retournement soudain n'apporte rien de bon à court terme', préviennent les analystes techniques de Kiplink Finance, qui mettent en garde contre un éventuel retour de la volatilité.



En attendant le verdict de la Fed, le marché pourra étudier quelques indicateurs économiques, à commencer par les statistiques mensuelles de l'inflation au Royaume-Uni, puis les stocks de pétrole aux Etats-Unis.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, les cours du pétrole subissent quelques prises de bénéfices alors que l'OCDE a fait état hier de perspectives 'peu encourageantes' pour l'économie mondiale.



Le baril de Brent perd 0,9% à 93,5 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 0,9% à 90,4 dollars après avoir établi hier de nouveaux plus hauts de quasiment un an.



Cette consolidation entraîne un coup d'arrêt dans la hausse des rendements des emprunts d'Etat, qui avait amené le dix ans allemand vers un plus haut historique depuis 2008 hier.



Le rendement du Bund cède un peu de terrain vers 2,73% ce matin et le dix ans américain évolue sur la même tendance à 4,35%.



La marge de sécurité s'amenuise et les spécialistes estiment qu'il va falloir une bonne surprise pour que le marché obligataire n'entraîne pas les marchés dans un épisode de stress, avec des rendements américains qui semblent désormais fuser vers le cap des 4,50%.