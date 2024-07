Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: pénalisé par le luxe et le repli de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 1,12% à 7513 points, pénalisée par le fort repli du luxe avec -4,6% pour LVMH au lendemain de ses trimestriels, -4,5% pour Kering (qui doit publier ce soir) ou encore -2,1% pour Hermès.



Pour rappel, LVMH a fait état hier soir d'une croissance organique de seulement 1% au titre du deuxième trimestre, une performance inférieure aux prévisions des analystes qui visaient plutôt un chiffre de 3%.



La cote est emmenée par Edenred et Eurofins qui s'arrogent respectivement +3,6% et +3,3%.



Outre-Atlantique, Wall Street est également en rouge avec -0,9% pour le Dow Jones, -1,6% pour le S&P500 et -2,5% pour le Nasdaq, plombé par le plongeon de -12% de Tesla... qui entraîne dans son sillage Lucid (-6,5%), puis Alphabet dont les trimestriels n'ont 'pas totalement convaincu' et qui lâche -5% (Alphabet a légèrement dépassé les estimations, mais la perspective d'une intensification de ses dépenses d'investissement indispose Wall Street).



Sur le front des statistiques, l'indice flash PMI composite HCOB de la zone euro s'est replié de 50,9 en juin à 50,1 en juillet, signalant ainsi une quasi-stagnation de l'activité globale du secteur privé de la région, et marquant la plus faible croissance de la période d'expansion en cours.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB est en légère hausse, passant de 48,2 en juin à 49,5 en juillet, mais signalant toujours un repli de l'activité du secteur privé français, avec un taux de contraction qui n'est toutefois plus que marginal.



Aux Etats-Unis, la croissance dans le secteur privé a légèrement accéléré en juillet, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 55 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 54,8 pour le mois précédent.



Par ailleurs, après avoir plongé de 14,9% en mai, les ventes de maisons neuves se sont encore tassées de 0,6% aux Etats-Unis au mois de juin, selon le Département du Commerce, pour s'établir à 617 000 en données annualisées et corrigées des variations saisonnières.



Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 436,5 millions de barils lors de la semaine du 15 juillet signalant une baisse de 3,7 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Sur les marchés obligataires, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans stagne vers 4,24%. Les Bunds stagnent vers 2,43% tandis que l'OAT de même échéance évolue à 3,14% (+1,3Pt).



Le baril de Brent s'apprécie de 0,3% à 81,8$ tandis que l'euro reste stable à l'équilibre face au billet vert, à 1,085$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Soitec a confirmé que son chiffre d'affaires du premier trimestre 2024-25 avait diminué de 23% à 121 millions d'euros en données publiées, et de 24% à périmètre et change constants.



De son côté, Orange publie un résultat net part du groupe de 0,28 euro par action pour les six premiers mois de 2024, contre 0,30 euro un an auparavant, ainsi qu'un EBITDAaL en hausse de 2,5% (à base comparable) à 5,51 milliards, en ligne avec son objectif annuel.



BNP Paribas a vu son bénéfice net augmenter de 1,6% sur le trimestre à presque 3,4 milliards d'euros, là où les analystes attendaient, en moyenne, un profit de 2,9 milliards.



Enfin, Alstom a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de quatre milliards d'euros portant sur la fourniture et la maintenance de 90 trains périurbains destinés au réseau ferroviaire de Cologne (Allemagne).



Alstom a signé un nouveau contrat avec EMOVA, concessionnaire du réseau de métro de Buenos Aires. Le contrat porte sur la révision de sa flotte de 60 voitures Alstom Metropolis 300 (10 trains). Il est d'une durée de trois ans.



Enfin, Air Liquide indique avoir finalisé la cession à Adenia Partners Ltd de ses activités dans douze pays en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, RDC, Sénégal et Togo).





