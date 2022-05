Paris: pénalisé par de mauvaises statistiques chinoises information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 10:36

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en léger repli ce matin, autour de -0,3%, vers 6.345 points, pénalisée par de mauvaises statistiques chinoises venues renforcer les craintes d'un ralentissement marqué de la croissance économique mondiale.



Ainsi, les derniers indicateurs en provenance de Chine témoignent d'une contraction de 2,9% de la production industrielle du pays en avril, sur fond de résurgence de l'épidémie de Covid.



Les statistiques officielles publiées dans la matinée montrent aussi que les ventes au détail de biens de consommation ont chuté de 11,1% en glissement annuel le mois dernier.



Un porte-parole du Bureau d'Etat des statistiques (BES) a évoqué des impacts 'de courte durée et externes' liés à la situation sanitaire, mais l'accumulation des signes de ralentissement de la deuxième économie mondiale commencent à inquiéter les investisseurs.



Le risque d'une réapparition de la 'stagflation', qui viendrait peser sur la consommation et les marges des entreprises, est désormais la question qui court sur toutes les lèvres et occupe tous les esprits.



'C'est une situation où la croissance est molle, voire négative, combinée à une inflation importante', rappelle Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



'Cela est extrêmement négatif pour les économies mondiales et rend également difficile les interventions de banques centrales', souligne le professionnel.



La semaine qui débute s'annonce une nouvelle fois très animée pour les marchés financiers, qui devront digérer une nouvelle salve d'indicateurs macro-économiques de premier plan.



Les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis, ainsi la première estimation du PIB de la zone euro au premier trimestre, prévus demain, seront suivis de près.



Les interventions, demain, du patron de la Fed Jerome Powell et de la présidente de la BCE Christine Lagarde à l'occasion de deux conférences économiques seront également surveillées par les intervenants de marché.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Valneva annonce avoir reçu de la Commission Européenne un avis d'intention de résiliation de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001. La société dispose de 30 jours à compter du 13 mai pour obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou proposer un plan pour 'remédier à la situation de façon acceptable' et mettre VLA2001 à la disposition des Etats membres qui souhaitent toujours obtenir le vaccin.



Casino confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow, sa filiale de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année.



Capgemini annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir Chappuis Halder, cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé dans le secteur des services financiers, opération qui devrait être finalisée dans les prochains mois.



Enfin, SES a annoncé lundi que SES Government Solutions, sa filiale exclusivement dédiée aux besoins du gouvernement américain, avait renouvelé un contrat avec l'armée américaine pour une durée qui pourrait atteindre cinq ans.