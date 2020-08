Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris-Pas de port du masque obligatoire en vélo-Préfecture Reuters • 28/08/2020 à 08:52









PARIS, 28 août (Reuters) - La préfecture de police de Paris a précisé vendredi que l'obligation de porter un masque à l'extérieur, qui s'applique depuis 8h00 à Paris et dans trois départements limitrophes, ne s'appliquait pas aux personnes faisant de la course à pied et en vélo. "S'agissant des personnes exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo, le port du masque ne sera pas exigé", écrit la préfecture de police dans un communiqué. Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas tenus non plus de porter le masque dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. (Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.