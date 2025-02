Paris: Nvidia rassure mais Trump inquiète information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,3% ce matin, autour des 8120 points, pénalisée par Publicis (-3,4%) et Stellantis (-2,6%), tandis que Engie se distingue (+6,1%) après ses résultats.



Hier soir, les investisseurs ont scruté avec attention les résultats de Nvidia dont le bénéfice par action (BPA) est ressorti à 0,89 dollar pour le 4e trimestre, dépassant largement le consensus (0,84 dollar). Le concepteur de processeurs graphiques a généré un chiffre d'affaires de 39,3 milliards de dollars, ce qui correspond à un bond de 78% de son activité d'une année sur l'autre.



'Ces chiffres montrent que l'engouement qui entoure l'IA n'est pas près de s'essouffler, le fabricant de puces étant toujours en mesure d'afficher des résultats exceptionnels malgré l'émergence récente de Deepseek', réagit Michael Brown, le stratégiste de Pepperstone.



'La publication permet d'écarter les craintes ayant trait à l'éventualité d'une bulle qui tendrait à se former autour des dépenses d'investissement consacrées à l'IA', renchérissent les équipes de Danske Bank.



Si les résultats de Nvidia semblent avoir quelque peu soulagé les investisseurs, l'action cédait malgré tout près de 1,5% en cotations avant-Bourse, victime de quelques prises de bénéfice après son récent rebond (+10% sur le mois écoulé).



Depuis une dizaine de jours, les marchés d'actions apparaissent plus vulnérables en raison des inquiétudes concernant la santé de l'économie, notamment aux Etats-Unis.



L'annonce hier soir par Donald Trump de son intention d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits européens n'a pas beaucoup fait réagir Wall Street.



Ces mesures protectionnistes ravivent cependant les craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe susceptible de peser sur la croissance économique mondiale.



A ce titre, la courbe des rendements obligataires américains à trois mois et dix ans s'est inversée hier, signe que la première économie mondiale pourrait se diriger vers une récession.



Cette inversion - caractérisée par le passage d'un taux de très court terme au-dessus d'un taux à long terme - a vu le rendement des Treasuries à trois mois (4,31%) dépasser celui des titres à dix ans (4,25%).



Ce phénomène est considéré par de nombreux économistes à commencer par ceux de la Fed - comme un signe avant-coureur de récession.



En terminant autour de l'équilibre, l'indice S&P 500 est toutefois parvenu à mettre fin mercredi soir à une série négative de quatre séances consécutives dans le rouge.



Au vu de ce contexte, l'attention des investisseurs va se tourner aujourd'hui vers la deuxième estimation de la croissance américaine au 4ème trimestre, qui devrait être confirmée à 2,3%.



'Naturellement, compte tenu des inquiétudes persistantes concernant l'état de l'économie américaine, toute révision à la baisse devrait être durement sanctionnée, probablement davantage que ce qu'il produit habituellement avec de telles données', prévient Michael Brown, le stratégiste de Pepperstone.



Les investisseurs suivront par ailleurs les chiffres des inscriptions aux allocations chômage et des commandes de biens durables, eux aussi attendus en début d'après-midi.



Sur le marché des changes, l'euro recule vers 1,0475 face au dollar après les sanctions annoncées par le président américain des produits importés d'Europe.



Les cambistes relativisent cependant la menace de Trump, qui s'est abstenu de communiquer une date d'application pour ses nouveaux droits de douane, qu'il utilise souvent comme un levier afin de négocier sur d'autres sujets.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Engie indique relever son objectif de résultat net récurrent part du groupe (RNRPG) pour 2025 à entre 4,4 et cinq milliards d'euros, ainsi que celui d'EBIT hors nucléaire à entre huit et neuf milliards. Pour l'année 2024, Engie publie un RNRPG en croissance de 85,9% à 4,1 milliards d'euros,



Technip Energies fait part d'un résultat par action (BPA) en hausse de 33% à 2,16 euros au titre de 2024, ainsi que d'un EBITDA récurrent en croissance de 13% à 608 millions d'euros, soit une marge en retrait de 0,1 point à 8,9%.



Sopra Steria dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en augmentation de 36,6% à 251 millions d'euros pour 2024, avec une marge opérationnelle d'activité en progression de 3% à 564,7 millions, soit un taux de marge de 9,8% (+0,4 point par rapport à 2023).



Enfin, AXA dévoile au titre de 2024 un résultat net en augmentation de 11% à 7,9 milliards d'euros, reflétant la hausse du résultat opérationnel de 7% à 8,1 milliards pour un total des primes brutes émises et des autres revenus accru de 8% à 110,3 milliards.





