Paris: nouvelle séance de hausse, malgré le repli de WStreet information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 17:45

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à 1,5% dans la matinée, la bourse de Paris a cédé une partie de ses gains au cours de la journée pour conclure la séance sur un gain plus modeste de 0,44%, à 6623 points, signant néanmoins une 2e séance de hausse consécutive pour ce début d'année après +1,9% la veille.



Outre-Atlantique, Wall Street est en repli avec -0,5% pour le Dow Jones, -0,6% pour le S&P500 et -0,9% pour le Nasdaq.



La première semaine de trading imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions et les premiers chiffres US étaient attendus à 16h : les dépenses de construction ont progressé de +0,2% contre -0,4% attendu.



Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques de premier plan en Europe : l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre en Allemagne est une bonne surprise avec un ralentissement de -0,8% en séquentiel et à +8,6% (contre +10,00%) grâce à la forte baisse du prix du gaz.



En moyenne annuelle sur l'ensemble de 2022, les prix à la consommation en Allemagne se sont accrus de 7,9% en données nationales et de 8,7% en données harmonisées, par rapport à la moyenne de l'année précédente.



Les investisseurs ont également pu prendre connaissance d'une hausse du chômage en Allemagne en décembre, selon des statistiques officielles publiées mardi par l'Agence fédérale pour l'emploi.



Le nombre de demandeurs d'emploi est ainsi remonté de 20.000 par rapport à novembre pour s'établir 2.454.000 à la fin du mois dernier. Ce dernier chiffre signale à une augmentation de 124.000 par rapport au mois de décembre 2021.



Sur le front de l'énergie, le cours du Brent chute de -1,8% (à 84$) et le WTI de -2% (à 78,8$) alors que l'activité manufacturière en Chine a ralenti selon le PMI publié ce matin, à 49 contre 49,4.



Côté taux, les T-Bonds US se détendent de -10Pts à 3,731%, nos OAT affichent ce même écart à 2,882%, les Bunds -9Pts à 2,357% et les BTP -8,5Pts à 4,477%



Dans l'actualité des sociétés, Orpea (-3,8%) annonce avoir effectué deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d'euros fin décembre 2022, au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards d'euros conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin dernier.



Sensorion annonce avoir recruté le premier patient dans le cadre de son essai clinique de preuve de concept de phase 2a du SENS-401 (Arazasetron) chez les patients souffrant d'une ototoxicité induite par le cisplatine.



Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir finalisé, le 30 décembre, la cession de deux centres commerciaux Westfield situés à Trumbull (Connecticut) et à Bay Shore (Etat de New York) à une société d'investissement immobilier commercial.



Enfin, la Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'Aubert & Duval par Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital.