Paris: nouveau repli après l'inflation et la production information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 11:27

(CercleFinance.com) - En repli de l'ordre de 0,5%, le CAC40 débute la séance en retrait ce vendredi dans le prolongement de la veille, et dans l'attente d'une première vague de résultats trimestriels en début d'après-midi aux Etats-Unis.



L'indice-phare de la place parisienne a reculé de près de 0,4% à moins de 7105 points jeudi, dans un contexte de déception suscitée par une décrue assez lente de l'inflation aux Etats-Unis, avec un taux annuel de 4,1% hors énergie et alimentation en septembre.



'Du point de vue de la Réserve fédérale, ces chiffres ne sont probablement pas assez inquiétants pour déclencher une nouvelle hausse des taux d'intérêt, mais ils ne sont pas non plus suffisamment bons pour l'écarter', réagissait-on chez Commerzbank.



Les investisseurs devraient maintenant se montrer attentifs, en milieu de séance, à une série de publications d'entreprises américaines au titre du troisième trimestre, dont celles des banques JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo.



Au chapitre des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'inflation en France et de la production industrielle dans la zone euro ce matin. On attend les prix à l'importation et l'indice de confiance UMich aux Etats-Unis cet après-midi.



Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 4,9% en septembre 2023, un taux annuel stable par rapport à celui d'août, d'après l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée le 29 septembre.



Entre juillet et août 2023, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Alstom indique que l'agence de notation Moody's a décidé le 12 octobre de confirmer sa note d'émetteur long terme à 'Baa3', mais d'abaisser sa perspective de crédit de 'stable' à 'négative'.



A l'occasion d'une publication préliminaire à neuf mois, le fournisseur à l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a réduit ses prévisions pour l'année 2023, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA courant.



A l'occasion de la visite d'Etat en France cette semaine du Président de Mongolie Ukhnaagiin Khürelsükh, Thales Alenia Space fait part de la signature d'un accord pour construire un système national mongol de télécommunications par satellite.



Le groupe sera chargé de construire un satellite de très hautes performances en bande Ku, baptisé Chinggis Sat, qui fournira une connectivité internet haut débit à travers tout le pays, y compris dans les zones blanches rurales et au profit des populations nomades.