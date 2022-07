Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: nouveau repli après de mauvaises statistiques information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une progression de 0,4% du CAC40, l'indice-phare parisien débute la séance en repli d'environ 1% vers 5895 points, suite à la publication de nouvelles données qui permettent de jauger la conjoncture macroéconomique.



Les opérateurs ont pris ainsi connaissance ce mardi de la production industrielle française, mais la séance est surtout dominée par les indices d'activité PMI composites en Europe en cours de matinée.



En mai 2022 en France, la production rebondit dans l'industrie manufacturière (+0,8% après −0,5% en avril), mais se montre stable dans l'ensemble de l'industrie (après −0,3% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



S'étant replié de 57 en mai à 52,5 en juin, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale en France signale une forte décélération de la croissance dans le secteur privé, celle-ci affichant ainsi son rythme le plus faible depuis 14 mois.



'L'impact du dégel de la demande accumulée lors des périodes de confinement commence déjà à s'estomper, sous l'effet de la brusque augmentation du coût de la vie et de la chute de la confiance des ménages et des entreprises', expliquait-on chez S&P Global.



Dans l'actualité des valeurs, Valeo a fait part lundi soir du rachat de la participation de 50% de Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive et de l'intégration à 100% de ce leader de l'électrification haute tension, au sein de son activité systèmes de propulsion.



Le groupe de prise en charge de la dépendance Orpea indique avoir effectué un deuxième tirage de 650 millions d'euros, après un premier de 250 millions, dans le cadre de son accord de financement avec ses partenaires bancaires.



Le blanchisseur industriel Elis annonce la finalisation de l'acquisition d'un 'groupe privé centenaire, acteur leader sur le marché mexicain', l'autorité de la concurrence mexicaine ayant approuvé cette transaction annoncée le 9 mars dernier.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Air Liquide avec un objectif de cours abaissé de 197 à 176 euros, un abaissement qui reflète toutefois largement la distribution d'une action nouvelle pour 10 existantes réalisée récemment.



'Le deuxième trimestre devrait montrer une croissance comparable solide pour les gaz, mais inférieure au premier trimestre, et principalement portée par les prix', estime le broker, considérant en outre que l'Europe devrait connaitre un déclin des volumes.





