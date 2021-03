Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : nouveau rebond avant la réunion de la Fed Cercle Finance • 15/03/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse lundi matin, même si une partie des investisseurs restent en retrait dans l'attente des nombreuses réunions de banques centrales prévues cette semaine. L'indice CAC 40 progresse de 0,4% à 6070 points et poursuit ainsi son mouvement haussier des dernières semaines. L'agenda du jour s'annonce maigre en matière d'indicateurs économiques et les regards seront surtout braqués vers les banques centrales, dont les investisseurs redoutent une approche de moins en moins accommodante. La Réserve fédérale américaine se réunira demain et mercredi afin de discuter de sa politique monétaire, un événement qui sera suivi jeudi des annonces de la Banque d'Angleterre puis, vendredi, de celles de la Banque du Japon. Avec la ré-accélération de la croissance mondiale, les investisseurs redoutent une remontée de l'inflation qui pourrait obliger la Fed à relever ses taux beaucoup plus tôt que prévu, peut-être même dès l'année prochaine. 'Le marché anticipe désormais trois à quatre hausses de taux d'ici fin 2023', souligne-t-on chez Edmond de Rothschild Asset Management. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat allemand à 10 ans se stabilise à -0,31%, mais celui des Treasuries à 10 ans reste tendu, autour de 1,62%. Pour bon nombre de stratèges, les investisseurs doivent désormais régler leur horloge à une nouvelle ère, marquée par la fin d'une faible inflation et des taux d'intérêt zéro. Dans ce nouveau contexte, la rotation sectorielle semble appelée à se poursuivre, avec à la clé une bonne performance des marché européens, très orientés vers les titres 'value' et cycliques. Le marché parisien a ainsi enchaîné cinq séances de hausse la semaine passée et engrangé 3,7% de gains hebdomadaires. Après le franchissement de la résistance technique des 6010 points, le dépassement des 6060 points ouvrirait la voie au cap des 6110 points, un 'plafond de verre' correspondant au point culminant de février 2020, indiquent les analystes de Kiplink. La société de gestion précise toutefois que la zone des 6010-6110 points correspond à un 'canal à risques' avec des signaux techniques qui se congestionnent fortement, ce qui pourrait amorcer un changement de tendance, voire une consolidation. Du coté des valeurs, Danone annonce que son conseil d'administration a mis fin aux fonctions d'Emmanuel Faber comme PDG, et a nommé Gilles Schnepp président du conseil avec pour priorité de conduire la transition, notamment à travers la recherche d'un nouveau directeur général. Le conseil a aussi nommé Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement directrice générale International, et Shane Grant, actuellement directeur général Amérique du Nord, pour diriger conjointement l'entreprise pendant la recherche d'un nouveau directeur général. Carrefour annonce la finalisation de l'acquisition des magasins Supersol en Espagne, soit 172 magasins de proximité et supermarchés, situés principalement en Andalousie et dans la région de Madrid, pour une valeur d'entreprise finale de 78 millions d'euros. CGG a annoncé lundi un projet d'émission d'obligations senior garanties à échéance 2027 pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Le produit de l'émission sera affecté notamment au remboursement des obligations senior de premier rang garanties devant arriver à maturité en 2023. UBS réaffirme sa position 'neutre' sur Air France-KLM avec un objectif de cours ajusté de 4,15 à 4,35 euros, ce qui laisse toutefois un potentiel de baisse de 17% pour l'action du transporteur aérien franco-néerlandais.

