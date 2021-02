Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : nouveau rebond après le PIB en zone euro Cercle Finance • 02/02/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris enregistre une forte hausse ce mardi matin après la publication des chiffres du produit intérieur brut de la zone euro pour le quatrième trimestre. L'indice CAC 40 s'adjuge 1,9% à 5565 points. Le marché parisien s'était vigoureusement redressé hier pour sa première séance du mois de février, mais sa progression s'était un peu étiolée en fin de séance, avec un gain qui ne dépassait pas 1,2% au final. Avant cela, le CAC avait flirté avec son seuil de rupture des 5400 points de la fin janvier pour finalement réintégrer le corridor des 5460/5700 points au sein duquel il évoluait depuis novembre. 'On commence à voir quelques signes de stabilisation sur les marchés d'actions après que les investisseurs aient été sur leurs gardes ces derniers jours du fait de la ruée de petits porteurs sur quelques titres en particulier et sur le marché de l'argent pendant le week-end', explique-t-on chez Danske Bank. Les analystes techniques font valoir que le seuil des 5400 points, si âprement défendu à Paris, constituaient le dernier support avant un plongeon sans filet vers les 5200 points, voire les 5075 points. La tendance générale au rebond des actifs risqués a notamment été motivée par l'annonce d'une hausse du PMI manufacturier américain, ressorti à 59,2 en janvier, une embellie notable par rapport aux 57,9 de décembre et son meilleur score depuis mai 2007. Dans ce contexte d'espoirs sur la reprise économique, les investisseurs sont particulièrement attentifs aux chiffres provisoires du PIB de la zone euro, qui a été rendus publics à 11h00. Au cours du quatrième trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat. Les résultats préliminaires étant déjà connus pour la France (-1.3% en variation trimestrielle), l'Allemagne (+0.1%) et l'Espagne (+0.4%), le PIB était attendu sur une note légèrement négative, de l'ordre de 1% d'un trimestre à l'autre. Parallèlement, la saison des résultats va continuer de battre son plein aujourd'hui, avec les comptes de bp, ExxonMobil, Pfizer ou encore Ferrari prévus dans la journée. Les géants américains de la technologie Amazon et Alphabet les imiteront ce soir en dévoilant leurs performances très attendues sur le quatrième trimestre. A Paris, les administrateurs de Veolia ont réaffirmé à l'unanimité leur refus de céder ou d'échanger, directement ou indirectement, les 29,9 % que Veolia possède au capital de Suez et leur détermination à mener à son terme leur projet de rapprochement avec Suez, rapporte Veolia. Rexel annonce l'acquisition de la branche d'activité canadienne de Wesco spécialisée dans la distribution auprès de fournisseurs d'électricité, acquisition qui 'offrira à Rexel de meilleures opportunités de développement dans un secteur d'activité attractif et résilient'. Eurazeo PME, qui accompagne UTAC CERAM depuis septembre 2020, annonce la réalisation de l'acquisition par ce dernier du groupe britannique Millbrook, portant l'investissement des fonds gérés par Eurazeo PME à l'issue de cette opération à environ 115 millions d'euros. Credit Suisse maintient sa recommandation ' neutre ' sur le titre ArcelorMittal et relève très légèrement son objectif de cours, passant de 24 et 25 USD. Selon Credit Suisse, l'exploitation minière devrait encore contribuer de 30 à 40% de l'EBITDA d'ArcelorMittal au cours des deux prochaines années.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.