Paris : nette hausse au-delà de 4.760 points

(CercleFinance.com) - Après s'être adjugé +1,8% à 4688,7 points mercredi avec la présentation du plan de Bruxelles, le CAC40 poursuit sur sa lancée avec un gain d'environ +1,6% vers 4765 points après une série d'indicateurs économiques, américains notamment. 'La Commission européenne veut mobiliser 750 milliards d'euros pour la reprise européenne, l'Italie devant en recevoir la part du lion de 172 milliards', rappelle Commerzbank, qui pointe aussi des statistiques récentes encourageantes outre-Atlantique. Au niveau des statistiques, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France (hors Mayotte) enregistre sa plus forte hausse en avril 2020 avec +843 000 par rapport à mars (+22,6 %) selon la Dares. Il s'établir à son plus haut niveau depuis le début de 1996 (4 575 500). Sur trois mois, 1 065 200 demandeurs d'emploi supplémentaires sont enregistrés dans cette catégorie. Le PIB américain ressort en chute de 5% en rythme annuel au premier trimestre 2020, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une confirmation de l'estimation initiale, qui était de 4,8%. Le Département du Commerce fait état d'un plongeon de 17,2% des commandes de biens durables aux États-Unis en avril 2020, là où le consensus anticipait un repli de 18%, après une contraction de 16,6% le mois précédent (-14,2% en estimation initiale pour mars). Le Département américain du Travail annonce avoir dénombré 2.123.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 2.446.000 la semaine précédente (2.438.000 en estimation initiale). Sur le front des valeurs, Publicis annonce que son assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de 1,15 euro par action, conformément à la proposition présentée par le directoire de réduire de 50% le dividende initialement envisagé. De même, Legrand indique que son assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de 1,34 euro par action au titre de 2019, dividende dont le détachement aura lieu le 1er juin et le paiement le 3 juin. Quadient a dévoilé mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel de 239 millions d'euros, en baisse de 10,2%, fortement affecté par les mesures imposées à partir de mi-mars en réponse à la pandémie de Covid-19. Marie Brizard Wine & Spirits publie un résultat net part du groupe de -65,9 millions d'euros pour 2019, contre -66,5 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA de -12,1 millions d'euros, en amélioration de 15,1 millions. Capgemini et Audi annoncent le lancement de leur joint-venture XL2 : créée fin avril, elle fournit technologies digitales et services de conseil autour de SAP S/4HANA et du cloud, Audi et l'ensemble du groupe Volkswagen devant en être les premiers bénéficiaires.

