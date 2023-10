Paris: net regain de confiance sur les marchés information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 17:51

(CercleFinance.com) - Le CAC40 confirme sa tendance positive et s'arroge un gain de près de 2%, autour des 7160 points, au lendemain d'une première séance de la semaine minée par le déclenchement de la guerre au Proche-Orient qui a ranimé les craintes d'ordre géopolitique.



Ce retour à la confiance s'inscrit dans le sillage d'une clôture résiliente à Wall Street cette nuit, résilience que Deutsche Bank attribue à des propos accommodants tenus par Lorie Logan, une responsable de la Fed pourtant réputée 'faucon'.



'Lorie Logan a déclaré que les rendements plus élevés pourraient signifier qu'il est moins nécessaire de relever davantage les taux de la Fed, avec des conditions financières resserrées substantiellement au cours des derniers mois', explique la banque allemande.



Hier, certaines valeurs ont été frappées de plein fouet par l'actualité au proche-orient, notamment Air France-KLM (-8,5%), la chaine hôtelière Accor (-2,9%) ou encore LVMH (-2,6%).



A propos de LVMH, il est à noter que le numéro un mondial du luxe doit dévoiler son point d'activité au titre du troisième trimestre après la clôture ce soir, lançant ainsi la saison des publications trimestrielles à la Bourse de Paris.



En attendant ce rendez-vous majeur de la semaine, les investisseurs pourront réagir aux avertissements sur résultats annoncés cette nuit par la société de principes actifs pharmaceutiques Euroapi et le distributeur d'ameublement Maisons du Monde.



La société de principes actifs pharmaceutiques Euroapi annonce avoir révisé en baisse ses objectifs de l'année 2023, estimant ainsi désormais que la croissance de son chiffre d'affaires devrait être comprise entre +3 et +5%, contre +7 à +8% précédemment.



Maisons du Monde annonce un abaissement de ses objectifs annuels 'en raison d'une dégradation de la confiance des consommateurs observée en Europe, affectant la consommation non alimentaire globale pour le second semestre'. Ses ventes du troisième trimestre devraient selon lui diminuer de 9,4% par rapport à la même période en 2022



Getlink annonce que son service de navettes LeShuttle a transporté 211.819 véhicules de tourisme en septembre 2023, en hausse de 4% par rapport au même mois de 2022, profitant notamment de l'impact de la Coupe du Monde de Rugby.



Eutelsat annonce la signature par Marlink d'un engagement portant sur de la capacité haut débit GEO en bande Ku à bord du satellite Eutelsat 10B, en couverture de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, sans oublier les principales liaisons maritimes du globe.



Stifel maintient sa note conserver sur le titre Hermès, avec un objectif de cours inchangé de 1850 euros. Le bureau d'analyses estime que Hermès devrait à nouveau démontrer ses caractéristiques défensives au 3e trimestre 2023. Stifel modélise ainsi une croissance des ventes de +14 % à taux de change constants.



Tout en réduisant son objectif de cours de 443 à 423 euros sur L'Oréal, Barclays maintient sa recommandation 'surpondérer', anticipant pour le numéro un mondial des cosmétiques une croissance organique de 11,7% des ventes pour le troisième trimestre 2023.