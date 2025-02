Paris: mouvements limités, risque de guerre commerciale information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue à proximité de son point d'équilibre ce matin, autour des 7980 points, tirée par Schneider Electric (+1,5%) et URW (+1,2%).



Les investisseurs digèrent l'annonce de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium de 25%, renforçant les craintes de guerre commerciale entre Washington et ses principaux alliés.



Sans même attendre la confirmation de ces informations, les investisseurs tiraient de nouveau la sonnette d'alarme vendredi à la clôture: l'indice Dow Jones cédait 1% et le Nasdaq Composite décrochait de plus de 1,3%.



Même s'il est encore trop tôt pour affirmer que la guerre commerciale aura bel et bien lieu, la menace est jugée de plus en plus tangible par les économistes, qui s'inquiètent de ses éventuelles répercussions sur l'économie.



'Il est (...) probable que ces mesures protectionnistes se prolongent, ce qui accroît les risques au niveau de l'inflation et de la croissance', prévient ce matin Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Le patron de la Réserve fédérale devrait faire preuve de prudence en attendant d'en savoir davantage sur l'impact inflationniste des projets mis en oeuvre par la nouvelle administration.



Si la saison des résultats commence à toucher à sa fin aux Etats-Unis, quelques groupes de premier plan dont McDonald's, Cisco et Coca-Cola publieront encore leurs comptes au cours des jours qui viennent.



Le rythme des publications va, en revanche, largement s'intensifier en Europe avec les résultats de plusieurs poids-lourds de la cote tels que bp, EssilorLuxottica, Heineken, Hermès, Kering, Legrand, Nestlé, Safran, Siemens, Unilever ou encore UniCredit.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans sont stables autour des 4,49% tandis que le Bund de même échéance est à 2,37%.

Sur le Forex, l'euro est stable, autour des 1,033$. A Londres, le baril de Brent s'échange à 75,4$ (+1%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition, annoncée le 27 juin 2024, de FOSROC, acteur de la chimie de la construction avec une forte présence géographique tout particulièrement en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.



Maurel & Prom fait part de la conclusion d'un accord définitif avec NG Energy International, en vue de l'acquisition d'une participation opérée de 40% dans le permis gazier de Sinu-9 en Colombie, conformément à la lettre d'intention signée le 19 janvier.



Thales indique avoir livré le premier système de drones de lutte contre les mines à la Marine nationale française en décembre 2024, une première mondiale dans le cadre du programme franco-britannique MMCM, piloté par la DGA et sous l'égide de l'OCCAR.





