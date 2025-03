Paris: mouvements limités pour le début de semaine information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue autour de son point d'équilibre ce matin, vers 8030 points, partagée entre la montée des valeurs bancaires avec BNP Paribas (+1.

7%), Société Générale (+1.3%) ou encore Crédit Agricole (+1.2%) et le repli du luxe avec -2.3% pour Kering, -2.1% pour L'Oréal et -1.1% pour Hermès .



La semaine qui débute devrait être marquée par la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), dont le verdict sur les taux est attendu mercredi soir.



'La bonne santé de l'économie américaine permet à la Fed de ne pas se précipiter pour réduire les taux tant que l'incertitude politique n'est pas au moins partiellement résolue', pointait Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments, la semaine passée.



'Nous nous attendons à ce qu'il s'agisse du principal message de la réunion de mars et nous constatons peu de changement par rapport à la position actuelle du FOMC, qui prévoit deux autres baisses de taux cette année et deux autres en 2026', poursuivait-il.



Outre ce rendez-vous phare, de nombreuses données permettront de jauger la santé de l'économie américaine, dont les ventes de détail et l'indice Empire State ce lundi, la production industrielle (mardi) et les indicateurs avancés du Conference Board (jeudi).



Aucune statistique n'est prévue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, l'inflation au Royaume-Uni et dans la zone euro, puis l'indice du climat des affaires en France.



Toujours de ce côté-ci de l'Atlantique, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre doit rendre sa décision jeudi. 'Nous nous attendons à un vote par sept voix contre deux pour maintenir les taux inchangés', indiquait vendredi Bank of America.



L'attention des investisseurs devrait en outre continuer de se porter sur l'évolution du dossier des discussions pour un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur celui des tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires.



'La guerre commerciale entre les États-Unis, le Canada, l'UE et le Royaume-Uni s'intensifie. Les diplomates travaillent d'arrache-pied pour éviter les droits de douane généraux de 25% qui menacent le Canada et l'UE le 1er avril', pointe Panmure Liberum.



'Nous nous attendons toujours à ce qu'il y ait une réduction ou un report de dernière minute de ces tarifs, mais nous devons nous y préparer au cas où le 1er avril s'avérerait ne pas être le poisson d'avril', poursuit l'établissement britannique.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent vers 4.28% (-2 pts). Le Bund de même échéance se détend vers 2.81% (-5 pts) et l'OAT est à 3.49% (-7pts), soit un spread de 68 pb.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, LVMH annonce le départ de Jonathan Anderson, qui occupait depuis 2013 le poste de directeur de la création de la Maison Loewe, sa marque espagnole de sacs, vêtements et accessoires.



Bureau Veritas fait part de l'acquisition de GeoAssay, société spécialisée dans la préparation mécanique et l'analyse d'échantillons de minéraux pour le cuivre, un minéral essentiel pour la transition énergétique à grand échelle et dont le Chili est le premier producteur mondial.







