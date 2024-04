Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: montée en puissance de la saison des résultats information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance dans le vert lundi matin, mais investisseurs optent pour la prudence avant la montée en puissance de la saison des résultats trimestriels des entreprises prévue cette semaine. L'indice CAC 40 grappille près de 0,6% vers 8058 points.



Depuis quasiment un mois, les places boursières mondiales font du surplace, voire consolident mollement, au gré du réveil de l'inflation aux Etats-Unis et des déclarations de plus en plus prudentes des responsables de la Fed.



Confrontés aux doutes qui entourent le calendrier d'une première baisse de taux Outre-Atlantique et à un redressement économique qui peine toujours à se concrétiser en Europe, les marchés d'actions suivent un chemin plus cahoteux.



A Paris, l'indice CAC 40 - qui flirtait encore avec la résistance majeure des 8250 points fin mars - a perdu 2,4% en moins de deux semaines pour désormais évoluer non loin de son support important des 8000 points.



A Wall Street, les trois grands indices viennent d'aligner deux semaines consécutives de repli, après avoir précédemment enchaîné neuf semaines de progression d'affilée.



Ces incertitudes ont poussé l'or à de nouveaux records, les traders s'inquiétant non seulement de la ré-accélération de l'inflation aux Etats-Unis, mais aussi des tensions géopolitiques du moment et de l'augmentation de la dette publique.



Parallèlement, la volatilité mesurée par l'indice VIX du CBOE - souvent dénommé l'indice de la peur - a rebondi pour revenir à des niveaux jamais atteints depuis l'automne dernier et les attaques du Hamas contre Israël.



Sur le marché obligataire, la pause de Wall Street n'a pas favorisé de retour sur les Treasuries, le rendement du dix ans américain ayant grimpé à 2,50%, un nouveau plus annuel.



Avec la 'saison' des résultats qui va commencer à battre son plein à partir de cette semaine, les investisseurs vont pouvoir éprouver les fondamentaux du marché au travers des comptes des sociétés cotées.



Pour ce qui concerne les résultats des groupes américains, les données de FactSet ne prédisent plus qu'une une hausse de 0,9% des bénéfices au premier trimestre, contre encore 3,4% à la fin du mois de mars.



Quelque 44 sociétés appartenant à l'indice S&P 500, dont six valeurs du Dow Jones, vont publier leurs comptes cette semaine.



Alors que les performances de JPMorgan ont déçu vendredi dernier, les comptes de Goldman Sachs - attendus à la mi-journée - puis ceux de Bank of America et Morgan Stanley (demain) seront particulièrement suivis par les marchés.



Les annonces de Johnson & Johnson, Netflix et Procter & Gamble seront par ailleurs surveillées de près dans les jours qui viennent.



En Europe, la semaine sera essentiellement animée mercredi par les résultats d'ASML, l'une des locomotives de la récente hausse des marchés européens, puis de Nokia.



D'après les analystes, des publications favorables - et pas uniquement cantonnées au secteur technologique - favoriserait une reprise boursière en renforçant l'optimisme vis-à-vis des actions.



Pour ce qui concerne les indicateurs économiques, sont notamment attendus aux Etats-Unis les chiffres des ventes au détail, qui tomberont dès aujourd'hui, ainsi que ceux de la production industrielle, qui paraîtront demain.



En Europe, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE en février par rapport au mois précédent, selon les estimations d'Eurostat, après des chutes de respectivement 3% et 2,7% en janvier.



Les regards des investisseurs se tourneront également vers Pékin, où seront publiés demain les chiffres du produit intérieur brut (PIB) chinois, donnant ainsi de précieux indices sur la reprise de la deuxième économie mondiale.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.