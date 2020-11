Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : marque une pause, Wall Street attendu en repli Cercle Finance • 17/11/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide de -0,5% (vers 5.445) après s'être hissée la veille vers des plus hauts de neuf mois, au-dessus du seuil des 5.500 points (la barre des 1000 points repris depuis le 30 octobre a été brièvement franchie, ce qui place ce rebond parmi les plus rapides de l'histoire). L'Euro-Stoxx50 se replie de -0,7% alors que les indices US sont attendu en baisse de -0,8% (pour le Dow Jones et le S&P500 après leurs records de la veille). L'euphorie est liée aux annonces de Moderna lundi retombe un peu: le laboratoire présidé par Stéphane Bancel revendique un taux record de 94,5% d'efficacité pour son projet de vaccin contre le coronavirus, battu seulement par le vaccin contre la rougeole avec 98% il y a 60 ans. 'On voit que les marchés choisissent d'ignorer les chiffres des nouvelles infections et des hospitalisations (70.000 lundi aux Etats Unis), qui battent des records, pour se concentrer sur la promesse d'une reprise économique l'an prochain', expliquent les équipes de Danske Bank. 'La réaction des marchés n'a pas été aussi forte que celle générée par les annonces de Pfizer il y a une semaine, mais elle s'est avérée suffisante pour porter les indices boursiers vers de nouveaux records (pour le Dow Jones) et pour entretenir le mouvement de rotation en faveur des valeurs cycliques les plus exposées à la croissance, à commencer par les titres liés à l'énergie, à la finance et à l'industrie', souligne la banque danoise. A Wall Street, la séance d'hier s'est soldée par une pluie de records absolus, essentiellement dus à la flambée des poids-lourds pétroliers de la cote. Le baril de pétrole avait tendance à se stabiliser mardi matin, pour évoluer aux abords de 41,4 dollars. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs viennent de découvrir les ventes de détail aux États-Unis: elles ont augmenté de 0,3% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus anticipait une progression un peu plus forte de +0,5% (après une solide hausse de 1,6% en septembre). En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,2% en octobre (après +1,2% le mois précédent). A court terme, 'de nouvelles restrictions sont mises en place qui risquent de perturber la saison de fin d'année qui débute traditionnellement avec la fête de Thanksgiving', met en garde la banque privée parisienne. Raphaël Bostic, le patron de la FED d'Atlanta, constate que la reprise s'essouffle aux Etats Unis et que les 'zones de faiblesse' ont besoin d'un soutien : il prône la poursuite des 'programmes d'urgence' de la FED. Il affirme lui aussi sa foi dans l'efficacité d'un vaccin qui permettra de tourner la page du Covid d'ici l'été 2021. A Paris, Trigano, large leader du SBF120, a gagné jusqu'à +15% (vers 137E) après l'annonce de ses résultats. Oddo BHF reconduit son opinion 'achat' sur Trigano avec un objectif de cours ajusté de 122 à 139 euros, après la publication de résultats 2020 supérieurs aux attentes et la confirmation d'un carnet de commandes en forte hausse. iliad, la maison-mère de Free, a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% à 1,42 milliard d'euros au titre de son troisième trimestre, soit une progression de 6,6% à 4,2 milliards sur les neuf premiers mois de l'année 2020. Inversement, les foncières Klépierre et Mercialys consolident de -4% en moyenne après des hausses historiques depuis le 9/11. Dassault Systèmes a actualisé son plan de croissance pluriannuel, visant désormais un taux de croissance annuel moyen de son BNPA non-IFRS d'environ 13% pour la période 2020-2024, pour le porter à six euros en 2024. A la suite d'articles de presse faisant état de discussions avec ses créanciers, Vallourec (+12%) confirme rechercher auprès d'eux une réduction de son endettement pour un montant légèrement supérieur à 50% au moyen d'une conversion en capital. Invest Securities réitère son conseil 'achat' sur Atos avec un objectif de cours relevé de 80 à 90 euros avec des paramètres de marché actualisés, après le lancement d'Atos OneCloud, guichet unique qui propose l'ensemble des services du groupe autour du Cloud.

