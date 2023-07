Paris: marque une pause sous les 7400 pts information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 10:40

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris stagne autour des 7395 points (+0,1%), les investisseurs cherchant à reprendre leur souffle après une semaine chargée en publications d'entreprises.



D'un point de vue technique, l'indice parisien a certes réussi à refermer son gap baissier des 7357 points, mais il va désormais devoir franchir en force et en clôture la partie haute de son canal baissier de moyen terme, située au-dessus de 7430 points, afin de continuer à reprendre de la hauteur, préviennent les chartistes.



Les résultats de sociétés trimestriels vont continuer de pleuvoir aujourd'hui avec notamment les comptes d'American Express et de SLB, mais il faudra attendre les annonces des GAFAM, la semaine prochaine, pour voir se dessiner une véritable tendance.



Les intervenants de marché font montre d'une certaine prudence en raison de l'échéance de la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui se tiendra mardi et mercredi prochains.



Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à plusieurs grandes devises internationales, se stabilise après s'être refait une santé hier.

L'euro en profite pour remonter prudemment en direction de 1,1140 dollar.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group annonce qu'à compter du 20 juillet, Philippe Krief succède à Laurent Rossi au poste de CEO de la marque Alpine.



Air Liquide annonce investir près de 200 millions de dollars dans deux nouveaux centres de production de matériaux avancés à Taïwan et en Corée du Sud.



Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 1 454,1 millions d'euros au 1er semestre 2023, en hausse de 7,8 % (1 348,3 millions d'euros au 1er semestre 2022).



Thales publie au titre de son premier semestre 2023 un résultat net ajusté part du groupe par action en hausse de 15% à 3,91 euros, et un EBIT de 993 millions d'euros, soit 11,4% du chiffre d'affaires, contre une marge de 10,8% un an auparavant.